‘Kardeşimin böbreğiyle yaşamaya yüreğim yetmez’ dedi, 5 kişi hayat buldu

Beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Feride Aytaşın (52) organları, Erzurum, Adana ve Samsunda nakledildiği 5 hastaya umut oldu.

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Trabzon’da Of ilçesinde yüksek tansiyona bağlı olarak beyin kanaması geçiren Feride Aytaşın, tedavi gördüğü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde önceki gün beyin ölümü gerçekleşti. Hastanenin organ ve doku nakli koordinatörlerinin temasa geçtiği abla Halise ve ağabeyi Hakkı Aytaş, kardeşlerinin organlarının bağışlanmasına onay verdi.

Böbrek yetmezliği nedeniyle 2 yıldır diyalize giren ve organ nakli listesinde bulunan Hakkı Aytaş ise “Başkaları acil organ beklerken ben alamam” diyerek organ nakil hakkından vazgeçti. Feride Aytaşın organları, operasyonla alınarak, nakil sırası bekleyen hastalar için Erzurum, Samsun ve Adanaya gönderildi. Aytaşın korneaları Samsunda, böbrekleri Erzurumda, karaciğeri de Adanada olmak üzere 5 ayrı hastaya umut oldu.

Nakil sonrası Aytaşın cenazesi, Of ilçesi Taşhan Mahallesinde toprağa verildi.

‘YÜREĞİM EL VERMEZDİ’

Yaşadığı Zonguldak’ta tedavi gördüğünü söyleyen Hakkı Aytaş, “Ben de nakil bekleyen bir hastayım. Ömrümün sonuna kadar bir daha kardeşimin böbreği kadar uyumlu bir böbrek bulamayacağımın da bilerek bunu yaptım. Şimdilik idare ediyorum. Çok amansız hastalar var. Genç anneler, babalar, hayat dolu çocuklar varken ben alamazdım. Yıllardır birisinden organ alacağım günü bekliyorum ama bunun kardeşimin organı olması beni yorardı. Kardeşimin organını taşımayı yüreğim el vermezdi” dedi.

Kardeşinin organlarıyla hayat bulanlara iyi dilekleri olduğunu söyleyen Aytaş, “Organ bağışı yeterli yapılmadığı için yüzlerce hasta kaybediyoruz. Kardeşimin karaciğeri Adanada 16 yaşında bir hastaya ümit vermiş, başarılı da geçmiş. İnşallah kardeşimin organlarını alanların hepsi çok sağlıklı yaşarlar, arada bir de kardeşime hayır dualarını yaparlar” diye konuştu. (DHA)