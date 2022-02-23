Kök hücre tedavisinde umut ışığı: Ses dalgalarıyla kemik büyütülecek

Avustralyalı bilim insanları, kemiklerin yeniden büyümesine yardımcı olmak için ses dalgalarını kullanan bir cihaz ürettiler. Bu çalışmanın kitlesel olarak yaygınlaşması kök hücre tedavisinde yeni bir umut ışığı olabilir.

Sozcu.com.tr

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Avustralya’daki RMIT Üniversitesi’nden araştırmacılar, kök hücreleri kemik hücrelerine ses dalgalarıyla başarılı bir şekilde dönüştürdüler. Doku mühendisliği alanında çalışan ekip, vücudun kendi kendini iyileştirme yeteneğini kullanarak kemik ve kası yeniden inşa etmenin yollarını araştırıyor.

Newswise’ın haberine göre, araştırmacılar, yüksek frekanslı ses dalgaları üreten bir cihaz sayesinde kemik gelişimine yönelik verimli ve etkili bir çalışma gerçekleştirdiler. Şimdiye dek kemikleri yeniden büyütmeye yönelik olan diğer klinik deneyler, bir hastanın kemik iliğinden kök hücrelerin çıkarılması gibi acı verici bir yöntem içeriyordu.

HEM UCUZ HEM DE UYGULANMASI KOLAY

RMIT ekibi ise yüksek frekanslı ses dalgaları sayesinde hastalar için hızlı ve acısız bir yöntem buldu. Ekipteki araştırmacılardan Rektör Yardımcısı Dr. Amy Gelmi, “Ses dalgaları, kök hücrelerin kemik hücrelerine dönüşmeye başlaması için genellikle gereken tedavi süresini birkaç gün kısalttı. Ayrıca bu yöntemle kemik iliğine girilmesini gerektiren herhangi acılı bir müdahale yok, kök hücrelere uygulanması da oldukça kolay” dedi.

CİHAZIN ÜRETİLMESİ 10 YILDAN FAZLA SÜRDÜ

Yine RMIT ekibinden Profesör Leslie Yeo da, ekibin, dalga üreten cihazı geliştirmeden önce 10 MHz’in üzerindeki ses dalgalarının farklı malzemelerle nasıl etkileşime girdiğini araştırmak için 10 yıldan fazla zaman harcadığını söyledi.

Yeo, “Bu yöntem, özellikle, belirli yerlerdeki hücreleri, sıvıları veya malzemeleri etkilemek, değişim sürecini tetiklemek için kök hücrelere doğru miktarda basınç uygulamak için de kullanılabilir” diye ekledi.

Bu yöntemin çok daha ekonomik olduğunu belirten ekibin şimdiki hedefi ise, söz konusu cihazın, kitlesel kullanıma hazır hale getirilebilmesi için çalışmak olacak.

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