Meme kanseriyle ilgili umut veren ilaç: Hastalığı 1.5 ay yavaşlatıyor

ABD merkezli ilaç şirketi Gilead Sciences'ın geliştirme aşamasında olan Trodelvy isimli meme kanseri ilacının üçüncü faz sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.

Sozcu.com.tr

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Meme kanseri ile ilgili umut verici bir açıklama ABD’den geldi… ABD merkezli biyoteknoloji ve ilaç şirketi Gilead, geliştirdikleri Trodelvy isimli ilacın meme kanserinin ilerlemesinin dikkat çekici bir şekilde yavaşlattığını duyurdu.

Amerikan Klinik Onkoloji Derneği’nin (ASCO) Chicago’daki etkinliğinde veriler kamuoyu ile paylaşıldı. Kemoterapi olan 543 hastanın dahil olduğu üçüncü faz test sonuçlarını açıklayan yetkililer hastalığın belirli bir dönem için ilerlemesinin yavaşlatıldığının tespit edildiğini açıkladı. Hastalığın yayılmasının 1.5 ay ya da hastalığın yüzde 34’ü kadar yavaşladığı belirtildi.

İlacı almayanlarda hastalık dört ayda ilerlerken, ilacı alan grupta ise hastalığın belirli bir noktaya gelmesi 5.5 ay sürdü. ASCO’nun üst düzey isimlerinden Dr. Julie Gralow, “Bazıları bu sürenin klinik olarak çok önemli olup olmadığını tartışacaktır. Fakat burada dikkat edilmesi gereken nokta bu ilacın işe yaradığının kanıtlanmasıdır” dedi.

Bilim insanları ilacın bazı yan etkileri olduğunu açıklarken bunlar arasında akyuvar oranının düşmesi ve ishal gösterildi.

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