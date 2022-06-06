Minibüsün ezdiği 5 yaşındaki çocuğun idrar kanalı koptu

İstanbul Esenyurt’ta servis minibüsü 5 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti. Leğen kemiği kırılan, idrar kanalı kopan çocuk gerçekleştirilen zorlu operasyonla sağlığına kavuştu.

Sozcu.com.tr

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5 yaşındaki Yusuf Tekli 17 Mayıs'ta saat 19.10 sıralarında Esenyurt'ta yaşadığı evin çevresinde arkadaşlarıyla oynarken iddiaya göre seyir halinde olan onu fark etmeyen servis minibüsünün altında kaldı. Araç küçük çocuğun karnının üzerinden geçerken, acı içinde kıvranan çocuğun imdadına ailesi ve çevredekiler yetişti.

Küçük çocuk, olay yerine gelen ambulansla Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Tekli'nin leğen kemiğinin kırıldığı, idrar kanalının koptuğu ve vücudunun çeşitli noktalarında kırıklar ve ezilmeler olduğu belirlendi. İdrar kanalı kopmasının çok karşılaşılan bir durum olmadığını ifade eden uzmanlar, küçük çocuğun ileriki yaşamını etkileyecek problemlerin oluşmasına imkan vermemek için ameliyat kararı alındı.

AMELİYATLA YENİDEN BAĞLANDI

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Süleyman Çelebi ve Uzman Dr. Özgür Kuzdan ve ekibi zorlu operasyonu başarıyla gerçekleştirmeyi başardı. Kopan idrar kanalının iki ucu ameliyatla birbirine yeniden bağlandı. Başarılı operasyonun ardından bir süre hastanede takip edilen küçük çocuk taburcu edildi.

KAN VE KEMİKLE DOLACAKTI

Küçük çocuğun başarılı operasyon sonra tedavi sürecinin tamamlanmasıyla herhangi bir problem yaşamayacağını öngördüklerini ifade eden Doç. Dr. Çelebi, şunları söyledi:

– Erken dönemde onarılmasaydı her iki idrar kesesi ucu ve penis ucu birbirinden uzaklaştığı için daha uzak bir alanda iyileşip arası da kan ve kemikle dolacaktı. Daha sonra bu çocuğun hem cinsel hayatı hem işeme hayatında çeşitli sıkıntıları beraberinde getirecek, sürekli daralmalar yaşayacaktı. Fakat erken onarılarak hem cinsel hayatını hem de erken dönem işemesinin etkilenmemesi sağlanmış oldu.