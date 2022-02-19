Ocak ayında sağlıkta şiddet tavan yaptı

Sağlık-Sen'in Sağlıkta Şiddet Raporu'na göre, ocak ayında sağlık çalışanlarına yönelik 30 şiddet olayı meydana geldi, 57 sağlık çalışanı da mağdur edildi. Raporda, "Sağlıkta şiddet, yeni yılın ilk ayında yine tavan yaptı" denildi.

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Sağlık-Sen tarafından yapılan yazılı açıklamada, ocak ayında da sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin devam ettiği belirtildi.

Sendika’nın ‘Sağlıkta Şiddet Raporu’na göre, ocak ayında sağlık çalışanlarına yönelik 30 şiddet olayı meydana geldi, 57 sağlık çalışanı da mağdur edildi.

Her geçen gün sağlıkta şiddetin arttığı vurgulanan raporda, “Sağlıkta şiddet, yeni yılın ilk ayında yine tavan yaptı. Ay boyunca 68 saldırganın neden olduğu 30 şiddet olayında, 57 sağlık çalışanı mağdur oldu. Günübirlik tepkiler ve cezai müeyyidelerin caydırıcı olmaması maalesef sağlıkta şiddeti körüklemekte” denildi.

“Sağlıkta şiddet sorununu görmezden gelmek nitelikli sağlık sistemini zedelerken, şiddet sarmalını da içinden çıkılmaz bir hale sokmaktadır” denilen raporda, “Başta Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı olmak üzere konuyla ilgili tüm paydaşların bir an önce somut adımlar atması gerekmekte. Aksi takdirde alarm veren sağlıkta şiddet, sağlık sistemine ciddi anlamda zarar vermeye devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

’25 SALDIRGAN HAKKINDA İŞLEM YAPILMADI’

Raporda, Sağlıkta Şiddete Karşı Acil Eylem Planının ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiği kaydedilerek, “Ay boyunca 30 şiddet olayının 5’ini hastalar gerçekleştirirken, 19’una hasta yakınları, 1’ine yönetici, 5’ine ise kendini bilmez kişiler sebebiyet verdi” denildi.

Açıklamada, hasta ve hasta yakınlarının saldırgan tutumunun, sağlık çalışanları arasında korku saldığının altını çizildi.

“Ocak ayında 30 şiddet vakasının 25’i hem fiili hem sözlü, 5’i ise sözlü olarak vuku buldu” denilen raporda, şu ifadeler yer aldı:

“Şiddet olaylarının en çok yaşandığı yer yine hastaneler oldu. 30 şiddet olayının 20’si hastanelerde vuku bulurken, 5 olay aile sağlığı merkezlerinde, 5 olay ise saha çalışmaları esnasında cereyan etti.

Ay boyunca 17 hemşire, 16 doktor, 12 acil sağlık hizmetleri çalışanı, 2 güvenlik ve 10 da diğer sağlık çalışanı şiddet mağduru oldu.

Ocak ayı boyunca yaşanan şiddet vakalarına sebep olan 68 saldırganın 25’i hakkında herhangi bir işlem yapılmadı. Gözaltına alınan 11 saldırgan serbest bırakılırken, 14 saldırgan hakkında ise soruşturma başlatıldı. Kamu görevlisi 1 saldırgan açığa alınırken, 17 saldırgan tutuklandı.”

‘TOPLUMSAL MÜCADELE’ VURGUSU

Raporu değerlendiren Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, “Her geçen gün sağlıkta şiddetin boyutu artarken, şiddet mağduru olan sağlık çalışanı sayısı tavan yaparken hâlâ yeterince önlem alınmamış olması kabul edilebilir bir durum değil” dedi.

“Sağlık-Sen olarak verdiğimiz mücadele ve yayınladığımız raporlar vesilesiyle kamuoyunda şiddete karşı duyarlılık oluşmaya başlamıştır. Yeterli görmesek de Ocak ayı içerisinde 17 saldırganın tutuklanmasında bu duyarlılığın etkisi olduğuna inanıyoruz” diyen Durmuş, şöyle devam etti:

“Sağlıkta şiddetin önlenmesi noktasında başarının ancak toplumsal bir mücadele ile sağlanacağını düşünüyoruz. Bu noktada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağın yaptığı görüşmede sağlık çalışanlarına şiddete karşı yeni önlemlerin alınacağının açıklanması umut verici ve sevindirici.

‘HASTANELERE KESİCİ ALETLERLE GİRİLMEMELİ’

Öncelikle sağlık kuruluşlarına herhangi bir kesici, delici, yaralayıcı cisimle kolaylıkla girmenin önüne geçilmeli. Özellikle şiddet olaylarının en çok yaşandığı acil servislerde görev yapan güvenlik görevlilerinin nitelikleri ve yetkilileri artırılmalı.

Ayrıca şiddet uygulayanlara yönelik verilen cezaların artırılması sağlanmalı ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması, iyi hal indirimi gibi cezaları erteleyen ve hafifleten hükümlerin ortadan kaldırılması gerekmekte.” (DHA)



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