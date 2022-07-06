Omicron varyantının alt türünde bu semptomlara dikkat

Son dönemde corona virüsü salgını başta Türkiye olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde adeta hortlarken, bilim insanları Covid-19'un en çok mutasyona uğrayan türü olan Omicron varyantının BA.4 ve BA.5 varyantları ile ilgili uyarıda bulundu. Uzmanlar, bazı semptomlara dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Sozcu.com.tr

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Dünya iki yılı aşkın bir süredir milyonlarca insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgınında normalleşme çabalarına devam ederken dikkat çekici bir uyarı İngiliz yetkililerden geldi.

Türkiye’de de vaka sayıları son dönemde artış gösterirken İngiliz makamlar, corona virüsünün en çok mutasyona uğrayan ve mevcut aşıların da etki etmediği kanıtlanan Omicron varyantı ve alt türleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bilim insanları ve uzmanlar Omicron varyantının BA.4 ve BA.5 alt türlerinin bazı belirli semptomları olduğunu açıkladı.

Güney Afrika’da Ocak-Şubat dönemlerinde ortaya çıkan ve kısa bir süre sonra dünya genelinde yayılan Omicron varyantının BA.4 ve BA.5 varyantlarının bazı belirleyici semptomları olduğu açıklandı. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, Mayıs ayında bu alt varyantların endişe yarattığını açıklarken, İngiliz medyası ülkenin önde gelen sağlık kuruluşlarından UKHSA’nın uyarılarına da yer verdi.

Yeni alt varyantların bazı semptomlarına dikkat çeken uzmanlar bunları ise şu şekilde sıraladı:



– Öksürük

– Burun akıntısı

– Boğaz ağrısı

– Halsizlik

– Baş ağrısı

– Kas ağrısı

– Hapşırmak

– Ağrı

Bu semptomların bazılarının Alpha varyantıyla benzerlik gösterdiğini fakat o varyantta nefes darlığı ve tat-koku kaybının da olduğuna dikkat çekildi.