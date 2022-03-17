Omicron’un yeni varyantı ile Covid-19 vakaları artışa geçti

Resmi verilere göre dünya çapında 464 milyondan fazla insana bulaşan ve 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü resmen yeniden hortladı...

Sozcu.com.tr

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Son dönemde başta Türkiye olmak üzere birçok ülkede Covid-19 önlemleri ve yasakları gevşetilirken, veriler Omicron varyantının yeni bir türü ile birlikte bazı bölgelerde vaka sayılarının tırmanışa geçtiğini gösteriyor.

Resmi verilere göre son dönemde Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, İsviçre, İtalya ve Hollanda’da Covid-19 vakalarında ciddi bir artış yaşanıyor. Almanya’da günlük vaka asyıları 250 bin seviyelerine ulaşırken, özellikle Fransa, İsviçre, İtalya ve Hollanda’da vaka sayılarındaki artışın arkasında iki sebep olduğu belirtiliyor. Bunlardan ilkinin Covid-19 önlemlerinin gevşetilmesi olduğu belirtilirken, ikinci gerekçe olarak da Omicron varyantının yeni türü gösterildi.

“TESPİT EDİLMESİ ÇOK ZOR”

Omicron varyantının BA.2 olarak adlandırılan alt türü ile ilgili olarak açıklama yapan yetkililer, bu varyanta “gizli varyant” lakabını verdi. Bunun sebebi de Omicron BA.2’nin geçirdiği genetik mutasyon ile birlikte delta varyantından ya da orijinal omicron varyantından farkının tespit edilememesi.

2019’da Çin’de ortaya çıktıktan sonra en çok mutasyona uğrayan Covid-19 türü ile ilgili olarak bir haber derleyen ABD merkezli medya kuruluşu CNBC, Avrupa’da Covid-19 vakalarının büyük bir artış içinde olduğunu aktardı.

Danimarka’da yapılan araştırmalarda BA.2 alt varyantının, orijinal Omicron varyantından 1.5 kat daha fazla bulaşıcı olduğuna dikkat çekilirken, Almanya’daki yeni vakaların yarısından fazlasının BA.2 varyantı olduğu belirtildi.

CNBC’ye konuşan uzmanlar, Avrupa’da ve ABD’de vaka sayılarının artacağını öngörüyor. Warwick Üniversitesi’nde moleküler onkoloji bölümünde profesör olarak çalışan Lawrence Young, “BA.2’nin BA.1’den çok daha bulaşıcı olduğu görülüyor. Yasakların gevşetilmesiyle birlikte bu varyant hızla yayılacak” dedi.

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