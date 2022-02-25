Parasetamollerdeki tuz, kalp hastalığı riskini artırıyor

Yeni bir araştırmaya göre; gizli tuz içeren çözünür parasetamolün kalp hastalığı riskini artırdığı ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Bazı ağrı kesici ilaç türleri, tabletin suda parçalanması için tuz içeriyor. Araştırmacılar da bu tuz oranını odaklarına aldılar. Yapılan araştırmaya göre, sodyum içeren parasetamol alan yüksek tansiyonlu hastalarda kalp krizi, felç veya kalp yetmezliği riskinin bir yıl sonra yüzde 5,6 olduğunu, bu oranın tuzsuz parasetamol alanlar arasında yüzde 4,6 olduğunu ortaya çıktı.

Araştırma ayrıca, insanların yalnızca tuz içeren parasetamol ile önerilen günlük tuz limitlerini aşabileceklerini de ortaya koydu.

İLAÇ PAKETLERİNDE UYARI OLMALI

Uzmanlar şimdi tuz içeriği yüksek parasetamol paketlerinde uyarı olması için çağrıda bulunuyor. Doktorlar ayrıca insanlara sadece az miktarda tuz içeren haplar verilmesini ya da hiç kullanılmamasını da tavsiye etti.

European Heart Journal’da yayınlanan araştırma, sodyum içeren çözünür parasetamol alanlar ile içinde tuz olmadan ilacı alanların sonuçlarını karşılaştırmak için 17 milyon hastanın verilerini kullandı. Daha sonra 2000 ile 2017 yılları arasında yaşları 60 ile 90 arasında değişen 300.000 kişiyi izledi ve tuz içeren ilacı alanlar arasında kardiyovasküler hastalık riskinin daha yüksek olduğunu buldular.

Yüksek tansiyonu olmayanlar arasında, bir yıl sonra kardiyovasküler hastalık riski, tuz içeren parasetamol kullananlarda yüzde 4,4, tuzsuz ilaç kullananlarda yüzde 3,7 idi.

EN ÇOK YAŞLILAR VE KADINLAR KULLANIYOR

Araştırmacılar, Birleşik Krallık’taki her 10.000 yetişkinden 170’inin tuz içeren ilaçlar kullandığını ve bunları en çok yaşlılar ve kadınların kullandığını tahmin ediyor.

Tabletler; baş ağrıları, migrenler, soğuk algınlığı ve grip semptomlarının giderilmesi dahil olmak üzere çoğu ağrılı durumun tedavisi için önerilir.

Araştırmanın baş yazarı Profesör Chao Zeng şunları söyledi: “İnsanlar sadece yemeklerinde tuz alımına dikkat etmemeli, aynı zamanda dolaplarındaki ilaçlarda var olan gizli tuzu da gözden kaçırmamalılar.”

İngiliz Kalp Vakfı’nın tıbbi direktörü Profesör Sir Nilesh Samani şunları söyledi: “Bu araştırma, daha uzun bir süre boyunca efervesan ve çözünür parasetamol alan insanları inceledi. Bir baş ağrısını veya çok kısa ağrı nöbetlerini yönetmek için ara sıra sodyum içeren parasetamol almanız halinde bu araştırma gereksiz bir endişe yaratmamalı.”

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