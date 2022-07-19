Prof. Dr. Kayıhan Pala: Omicron varyantı için aşılar uygulamaya geçirilmeli

Omicron'un alt varyantı olan BA.4, BA.5'in Türkiye'de baskın olmaya başladığını belirten Prof. Dr. Kayıhan Pala, "Omicron varyantına karşı geliştirilen aşıların önümüzde ki eylül-ekim gibi Türkiye'de de uygulamaya geçirilmesi önem taşımakta. Dünyada Omicron varyantına etkili olduğu bilinen çalışmalar var. Bunlar ne aşamada, bakanlık girişimde bulundu mu? Bu konuda açıklama yapmasını bekliyoruz" dedi.

Halil ATAŞ

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Omicron’un aşıya karşı daha hızlı bulaşan BA.4, BA.5 alt varyantı Türkiye’de baskın olmaya başladı.

“BAKANLIĞIN AÇIKLAMA YAPMASINI BEKLİYORUZ”

Aşıya karşı Omicron’un alt varyantı olan BA.4, BA.5’in Türkiye’de baskın olmaya başladığını belirten Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, “Hatırlatma dozlarını yapmamış olanların özellikle 60 yaşın üzerinde olan, 60 yaşın altında olsa bile kronik hastalığı olanların hatırlatma dozlarını ivedi olarak yapmaları gerek. Burada iki önemli konu bir 12 yaşın altındaki çocuklara aşı getirilmesi, iki Omicron varyantına karşı geliştirilen aşıların önümüzdeki eylül-ekim gibi Türkiye’de de uygulamaya geçirilmesi önem taşımakta. Dünyada Omicron varyantına etkili olduğu bilinen çalışmalar var. Bunlar ne aşama da, bakanlık bu konuda girişimde bulundu mu, açıklama yapmasını bekliyoruz” dedi.

“CİDDİ BİR ARTIŞ OLDUĞUNU GÖZLÜYORUZ”

Pala, “Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın artan vaka sayıları ile ilgili daha ayrıntılı bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Örneğin Bursa’da kaç vaka var, kaç kişi öldü ve son zamanlardaki eğilim nedir bilmiyoruz. Ama hem PCR pozitif olan hasta sayısında, hem de hastanelere yatan hasta sayısında ciddi bir artış olduğunu gözlüyoruz. Yoğun bakımlara da hastalar yatırılmaya başlandı. Hatta Yoğun Bakım Derneği, şimdiden yoğun bakımlara ciddi sayıda hasta yatırıldığına dair bir açıklama yaptı” ifadelerini kullandı.

“BURSA VAKALARIN OLDUĞU İLK 5 KENTTEN BİRİ “

“Haziranın son haftasında Tarım Bakanlığı, atık su analizlerine dayanarak açıkladığı verilerde, Bursa Türkiye’de en fazla vakanın olduğu ilk 5 kentten birisi olarak açıklandı” diyen Pala, “İzmir, Antalya, Muğla ve İstanbul ile birlikte. Dolayısıyla vakaların çok yüksek olduğunu, bayram hareketliliğinin bu vakaların olumsuz bir şekilde yansıdığını, önümüzdeki günlerde bunların eğer risk gruplarını koruyamaz isek ölümlere de yansımasının beklenebileceğini söyleyebilirim” şeklinde konuştu.

“BASKIN OLMAYA BAŞLADI”

Omicron iki alt varyantı BA.4, BA.5, Türkiye’de daha fazla baskın olmaya başladığını ifade eden Pala, şunları söyledi:

“Bu sayı ile bilgim yok. Toplu taşıma da maske konusuna geri dönmemiz gerekir. Bu koşullarda ise yeniden bir kapanma olmaz. Çünkü toplumda hem aşılı insanların oranı arttı hem de hastalığı geçirenlerin oranı yüksek. Vaka artışlarının çok basit bir sebebi var. Küresel bir sorun ile karşı karşıyayız.

Küresel bir yanıt veremiyoruz. Dünya Sağlık Örgütü eğer bütün dünyada yüzde 70’in üzerinde bir bağışıklık sağlanabilirse o zaman daha rahat bir nefes alınabileceğini söylemişti geçen yıl. Ve bir yıl bunun için bir hedef koymuştu bir yılın sonunda, birkaç hafta önce yapılan açıklama 192 ülkeden yalnızca 58’inde bu hedefe ulaşıldığını gösteriyor.

Dolayısıyla küresel bir yanıt verilemediği için virüs , özellikle bağışıklamanın toplum sağlığı önlemlerinde düşük olduğu bazı ülkelerde Brezilya, Afrika gibi. Çok daha hızlı evrim geçiriyor. Böylece virüs dünyayı hızlıca dolaşıyor. Dünyanın birçok ülkesinde böyle bir yükseklik var. Avrupa’da bunlardan bir tanesi işte Fransa, Almanya, İngiltere, Yunanistan’a da bakacak olursak son bir hafta da ölümlerde de artışa yansımış durumda.”