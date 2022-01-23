Rusya’da Covid-19 vakaları rekor kırmaya devam ediyor
Corona virüsü salgınının merkez üslerinden biri haline gelen Rusya'da Omicron varyantının yayılmasıyla birlikte günlük vaka sayısında yine rekor kırıldı.
Son üç gündür corona virüsü vakalarının hızla artış gösterdiği Rusya’da güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı.
Yetkililer Omicron varyantının da etkisiyle birlikte ülkedeki günlük vaka sayısının 63.205’e ulaştığını açıkladı. Önceki gün günlük vaka sayısının 57.212 olduğuna dikkat çeken uzmanlar, Covid-19’a bağlı hastalıklar sebebiyle 679 insanın da yaşamını yitirdiğini duyurdu.