Sağlık Bakanı Koca’dan vatandaşlara uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vatandaşlara aşı yaptırma çağrısında bulundu. Bakan Koca, "Yakınlarınıza, zaman kaybetmeden aşı olmaları gerektiğini hatırlatın. Hemen şimdi, bir telefon etmeye değmez mi?" dedi.

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Türkiye’de corona virüsü salgınında vaka sayıları 100 bin civarında seyrediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından vatandaşlara aşı yaptırma çağrısında bulundu.

“HATIRLATMA DOZUNU YAPTIRMAYANLARIN HASTALIĞI DAHA DA ÇOK ÜZÜYOR”

“Sevdiklerimizden pozitif test haberi almak hepimizi üzüyor” diyen Bakan Koca, ” Hiç aşı olmayanların, günü gelen hatırlatma dozunu yaptırmayanların hastalığı daha da çok üzüyor. Yakınlarınıza, zaman kaybetmeden aşı olmaları gerektiğini hatırlatın. Hemen şimdi, bir telefon etmeye değmez mi?” ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, yaptığı ikinci paylaşımda ise “Gücümüzün farkında mıyız? Turkovac sizi korumak için şehrinize geldi” dedi.