Sağlık Bakanlığı, corona virüsünde son durumu açıkladı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 23 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 19 Nisan Salı gününün verilerine göre, 162 bin 855 test yapıldı.

4 BİN 217 YENİ VAKA

Güncel verilere göre, 4 bin 217 yeni vaka tespit edilirken 23 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son bir günde 16 bin 561 kişi sağlığına kavuştu.

DÜN 4 BİN 542 VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Bakanlığın açıkladığı 18 Nisan Pazartesi gününe ait verilere göre, 4 bin 542 vaka tespit edilirken 19 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 164 bin 493 test yapılmış ve 15 bin 624 kişi sağlığına kavuşmuştu.