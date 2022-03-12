Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman? Sağlık Bakanlığı başvurusu esube İŞKUR’da…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sözleşmeli sağlık personeli ve sürekli işçi alımıyla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Koca, 10 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu ile 10 bin sürekli işçi kadrosu için alım gerçekleştirileceğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu 15 Mart 2022 – 21 Mart 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılacak.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “10 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu ile 10 bin sürekli işçi kadrosu için Cumhurbaşkanlığınca açıktan atama izni verilmiştir. Bu çerçevede, Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alım sürecini başlatıyoruz” açıklamasında bulundu.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

Başvurular 15 Mart 2022 – 21 Mart 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

Bakan Koca, açıklamalarına şöyle devam etti;

*Bu çerçevede, Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alım sürecini başlatıyoruz. Branş dağılımlarını da içeren bilgiler, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM’ye gönderildi.

*5 bin 175’i Hemşire, 800’ü Ebe ve 3 bin 293’ü Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, Iş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında alım yapılacaktır.

*Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylar tercihlerini 15 Mart 2022 tarihinden itibaren yapabilecek. Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir.

*Ayrıca temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 10 bin sürekli işçi alımı yapılacaktır. Başvurular 15 Mart 2022 – 21 Mart 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecektir.

*Bu atamaların vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Sağlık camiamıza hayırlı olsun.