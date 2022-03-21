Sağlık Bakanlığı son durumu açıkladı! İşte 21 Mart 2022 vaka ve vefat sayısı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 21 Mart 2022 Pazartesi gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 80 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre artış yaşandı.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 21 Mart Pazartesi gününe ait verilere göre, 281 bin242 test yapıldı.

VAKA SAYISI ARTTI

Güncel verilere göre, 14 bin 933 yeni vaka tespit edilirken 80 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde 18 bin 537 kişi sağlığına kavuştu.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 19Mart verilerine göre, dün 395 bin 4 test yapılmıştı. Dün, 17 bin 328 vaka tespit edilirken, 105 kişi hayatını kaybetmiş ve 18 bin 269 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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