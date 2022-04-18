Sağlık Bakanlığı son durumu açıkladı! İşte coronada bugünkü vaka ve vefat sayısı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 18 Nisan 2022 Pazartesi gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 19 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre artış yaşandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 18 Nisan’a ait verilere göre, 164 bin 493 test yapıldı.

Güncel verilere göre, 4 bin 542 yeni vaka tespit edilirken 19 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde 15 bin 624 kişi sağlığına kavuştu.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 17 Nisan verilerine göre, dün 153 bin 318 test yapılmıştı. Dün, 3 bin 268 vaka tespit edilirken, 17 kişi hayatını kaybetmiş ve 14 bin 952 kişi sağlığına kavuşmuştu.

İlginizi Çekebilir Coronada tüm yasaklar kalkıyor mu? AKP'den açıklama geldi