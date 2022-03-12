Sağlık çalışanına saldırıya 8 yıl hapis cezası

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde asistan hekimlere saldıran kişiye toplamda 8 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası verildi.

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Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 15 Ocak 2022 günü hasta yakınlarının kartını kullanarak pediatri servisinde görevli asistan hekimlere parfüm satmak isteyen kişi, servisi terk etmesini isteyen iki asistan doktoru kapıyı kilitleyerek rehin almış, hakaret etmiş ve kendisine engel olmaya çalışan hekimi yaralamıştı.

3 AYRI SUÇTAN CEZALANDIRILDI

Saldırıyla ilgili Denizli 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ve Denizli Tabip Odası'nın da takip ettiği dava 11 Mart 2022 günü karara bağlandı.

Şikayetçi hekimlerin de dinlendiği karar duruşmasında, hekimlerin dinlenme odasına izinsiz giren ve uyarıya karşın çıkmayan sanığın tehdit, hakaret, hürriyeti kısıtlama, konut dokunulmazlığını ihlal ve kasten yaralama suçlarından cezalandırılması istendi.

Mahkeme heyeti sağlık çalışanlarına yönelik görevleri nedeniyle kasten yaralama suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün, hürriyeti kısıtlama suçundan 4 yıl 2 ay, sağlık çalışanlarına görevlerinden dolayı hakaret suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün, cebir ve tehditle konut dokunulmazlığını ihlal suçundan 10 ay; toplamda 8 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası verdi.

KESİNLEŞMİŞ CEZASI BULUNUYORDU

Sanığın yaralama suçundan 28 Mayıs 2021’de kesinleşmiş cezasını da göz önünde bulunduran mahkeme, tutukluluk halinin devamına ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun ek 12. maddesi uyarınca cezanın artırılmasına hükmetti.