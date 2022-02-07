Sağlık çalışanları 8 Şubat’ta 1 günlük greve gidecek

Türk Tabipler Birliği'nin (TTB) başlattığı ve sağlık meslek örgütlerinin desteklediği eylemler çerçevesinde, tüm sağlık çalışanları 8 Şubat Salı günü tüm Türkiye’de bir günlük Beyaz Greve (G(ö)EV) gidecek. Acil hastalar, diyaliz hastaları, acil ve riskli gebeler, çocuk aciller, kanser hastaları, yoğun bakım hastalarının bakımı aksamayacak, yoğun bakım ve yatan hastalara verilenler dışındaki tüm hizmetler duracak.

Latif SANSÜR

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TTB'nin başlattığı, sağlık meslek örgütlerinin destek verdiği etkinlikler çerçevesinde 8 Şubat Salı günü “Hakkımız olanı alana kadar mücadeleye devam” sloganı ile grev etkinliği yapılacak. Bir günlük grev ile hekimler ve sağlık çalışanları, hak ettikleri ücretler ve çalışma koşullarına, sağlıkta şiddete karşın etkin yasanın kabulü ve salgının meslek hastalığı olarak kabul edilmesi başta olmak sorunlarının çözümüne dikkat çekmeyi amaçlıyor.

TTB'den yapılan açıklamada, “Yapacağımız G(ö)REV etkinliği emeğimize, geleceğimize, halkın sağlık hakkına sahip çıktığımızı gösteren bir uyarı G(ö)REV'idir” denilerek grev süresince vatandaşların mağdur olmaması için alınacak önlemler ve verilecek hizmetleri duyurdu.

“HASTALAR TIBBİ ZARAR GÖRMEYECEK”

TTB'nin açıklamasına göre aşağıda belirtilenler dışında ki tüm sağlık hizmetleri duracak;

* G(ö)REV etkinliğinde olduğu gibi eylem süresince acil hastalar, diyaliz hastaları, acil ve riskli gebeler, çocuk aciller, kanser hastaları, yoğun bakım hastalarının bakımı aksamayacak, yoğun bakım ve yatan hastaların tıbbi zarar görmemeleri için özel gayret gösterilecek

* Covid-19 veya Covid-19 şüphesi ile başvuranların poliklinik ve klinik tedavilerine devam edilecek; diğer hastalarımıza nöbet düzeninde sağlık hizmeti verilecek.

* Sağlık hizmeti sunulan tüm birimlerde, acil tanı ve tedavi endikasyonu olan hastaların bakımı aksatılmayacak. Acil servisler eylem süresince gerektiğinde görevli hekimlerce takviye edilecek.

* Acil hizmetin verilebilmesi için sağlık kuruluşlarının acillerine ulaşım konusunda engel çıkarılmamasına özen gösterilecek.

* Yoğun bakım hastalarının -eylem nedeniyle- tedavilerinde hiçbir aksamaya yol açılmaması için her zamanki duyarlılıkla hizmetin sürdürülmesine dikkat edilecek.

* Acil ve riskli gebelere, diyaliz hastalarına ve kanser hastalarına sağlık hizmeti sunulmaya devam edilecek.

* Servislerde yatarak tedavi görmekte olan hastaların her türlü tıbbi işleminin aksatılmadan yürütülmesini sağlayabilecek sayıda sağlık çalışanı, mesai dışı sürelerde (gece ve hafta sonu nöbetleri, vb.) olduğu gibi servislerde hazır bulunacaktır.