Sağlık çalışanlarına şiddet bitmiyor

Sivas’ta Aile Sağlığı Merkezine bebek aşısı yaptırmak için gelen bir vatandaş kendisini sakinleştirmeye çalışan doktoru darp etti.

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Olay, geçtiğimiz günlerde Tuzlugöl Aile Sağlığı Merkezinde yaşandı. İddiaya göre, merkeze bebek aşısı yaptırmaya gelen bir aile bebeği muayene etmeden aşı vurduğu gerekçesiyle önce hemşirelerle tartıştı.

Bu sırada muayenehanesinde bulunan Dr. Mehmet Gülsever, aileyi sakinleştirmek için koridora çıktı. Dr. Gülsever aileyi sakinleştirmek istersen saldırıya uğradı. Durumun bildirilmesinin üzerine Aile Sağlığı Merkezine polis ekipleri sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Dr. Gülsever, aileden şikayetçi oldu. Bugün bir araya gelen sağlık çalışanları basın açıklaması ve alkış yaparak Dr. Mehmet Gülsever'e destek oldu.

Dr. Mehmet Gülsever burada yaptığı açıklamada, ”Hemşire arkadaşlarımız sağlık çalışanları arkadaşlarımız görevimizi yapmaktayken fiziksel saldırıya uğradık. Bu olayı kınıyorum'' dedi.

Sivas-Erzincan Tabipler Odası Başkanı Şeyda Figül Gökçe ise “Bugün burada meslektaşımız Doktor Mehmet Gülsever'e yapılan şiddeti kınamak amacıyla bir araya geldik. Sadece görevini yapmaya çalıştığı için saygısızca, hadsizce saldırıya uğrayan arkadaşımıza ve tüm sağlık çalışanlarına yapılan sağlıkta şiddetin kendisidir. Artık yeter diyoruz ve her gün duyduğumuz benzer olayların son bulmasını istiyoruz'' diye konuştu. (İHA)

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