Sağlıkçıların tepkisi devam ediyor…

Sağlıkta şiddet, mobbing, iş yükünün artışı ve ücret düşüklüğü sebebiyle her platformda sesini duyurmaya çalışan sağlıkçılar, haklarının düzeltilmesi konusunda iktidara çağırıda bulundu.

İlker KILIÇASLAN

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Sağlık Emekçileri Sendikası(SES) Manisa Şubesi ve beraberindeki sağlık çalışanları Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nin önünde bir araya gelerek, hem sağlıkta yaşanan şiddete dikkat çekmek hem de haklarını dile getirmek amacıyla eylem yaptı.

Asistanların yaşadığı sıkıntılarında dile getirildiği açıklamada, sağlık çalışanlarının iktidardan talepleri de gündeme taşındı.

“SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM TAM BİR KAOS YARATTI”

Hastane önünde biraraya gelen sağlık çalışanlarının adına açıklamada bulunan SES Manisa Şube Başkanı Figen Pehlivan, yıllardır uygulamada olan sağlıkta dönüşüm programının sağlık hizmetinde mobbingden şiddete, ücret adaletsizliğinden hizmete kadar bir kaos ortamı yarattığını ifade etti.

SES Şube Başkanı Pehlivan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

*Sağlığı alınıp satılan bir meta, hastaneleri işletme, hastaları müşteri ve sağlık çalışanlarını köle olarak gören anlayışın yürürlüğe koyduğu sağlıkta dönüşüm programı ile sağlık emekçilerinin emeği ucuzlatılmış, çalışma koşulları kötüleşmiş halkın sağlık hakkı elinden alınmış gelinen aşamada sağlık sistemi işlemez hale gelmiştir.

*Kışkırtılmış sağlık talebi yaratan bu sağlık sistemi ve yöneticilerin emeğimizi mesleğimizi değersizleştiren söylemleri bizleri vatandaş ile karşı karşıya getirmektedir.

*Bu da yetmezmiş tehdit eden şiddet uygulayan hastayla yedinden, yeniden karşılaşılıyor.

*Can kaybına varan şiddet olayları ya da tükenmişlikle gelen yaşamdan vazgeçme oranları artmıştır. Sağlıkta tam bir kaos ortamı yaratılmıştır.

“ALKIŞLATITIRILAN BİZLER, YOKSULLAŞTIRILMIŞ SAĞLIK İŞÇİLERİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜK”

Şube Başkanı Pehlivan açıklamasının devamında sağlık çalışanlarının artık yoksullaştırılmış işçiler hale getirildiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti:

*Son yapılan grevde de hem ekonomik hem de çalışma koşullarımızla ilgili 5 maddeden oluşan bir düzenleme önerisi oluşturuldu. Ancak görüyoruz ki “giderlerse gitsinler “ diyen zihniyet ,sizler kıymetlisiniz çarkında sonra yine aynı noktadalar.

*Somut olarak; Ekonomik, kurumsal bir dizi iyileştirme yapılması zorunludur. Verilen sözlerin yerine getirilmesi bile olumlu bir adım olacaktır.

*Yıllarca eğitim ve çalışma için emek harcanılan, hayatınızı teslim edeceğiniz bu meslek çalışanlarına tüm bunları reva göremezsiniz. Özellikle pandemiyle beraber alkışlatılan bizler şimdide geleceğe güvensizlik, yoksullaştırılmış sağlık işçilerine dönüştürüldük.

*Pek çok arkadaşımız yurt dışına tabiri caizse kaçmaya çalışıyor. Biz elbette her yerde çalışabilir. Ancak bu ülkenin nitelikle, güvenilir sağlık hizmeti almasına da engel olacak bu yaklaşımdan uzaklaşılmalıdır.

6 MADDELİK TALEPLERİ SIRALADI

Açıklamasında son olarak sağlık çalışanlarının ve asistan hekimlerin yaşadıkları sorunlara çözüm olacak talepleri sıralayan Şube Başkanı Pehlivan, “ Sağlık emekçilerinin tümünün olmak üzere emeğinin karşılığı ücretler tek kalemde ve emekliliğe yansıyacak şekilde ödenmelidir. Asistan hekimlerin eğitim hakkı insani koşullarda çalışma düzeninde yapılmalıdır. 36 saat kesintisiz mesaiye derhal son verilmeli, hekim açığı giderilmelidir. Sağlıkta şiddetin) son verilmesi için gerekli yasal düzenleme yapılmalı, 1111 gibi çağrılarda ve şikayetlerde kolaylık sağlanmalıdır. Şiddet uygulayan hastanın o hekime yeniden erişimin önünde de engeller oluşturulmalıdır. Malpraktis baskısı ile hizmet sunumu engellenmeli, kurumsal sorumluluklarda alınmalıdır. 7200 ek gösterge , Covid-19 meslek hastalığı sayılması, özlük haklarının iyileştirilmesi, kreş, yemek gibi; pek çok sorunun altında ezilmeyip direnmeye, hakkımız için bir arada mücadele etmeye kararlıyız.” dedi.