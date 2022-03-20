Sağlıkta şiddet için etkin mücadele çağrısı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile 64 tabip odası hekimlerin günde en az 30 sözel, 10 fiziksel şiddetle karşılaştıklarını belirterek, “Sağlıkta şiddete karşı hiçbir meslektaşımız yalnız değildir” açıklaması yaptı.

Latif SANSÜR

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Sağlıkta şiddet ile etkin mücadele edilmesi çağrısı yapan TTB ile tabip odaları ortak açıklama ile hekimlerin karşılaştığı şiddetin hem toplum sağlığı hem de çalışan sağlığı için büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Açıklamada, “Günde en az 30 sözel, 10 fiziksel şiddetle karşılaştığımız, hekimlerin yüzde 84’ünün en az bir kere şiddete maruz kaldığı çalışma koşullarındayız” denilerek şiddet türlerine dikkat çekildi.

“MESLEKTAŞLARIMIZLA DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ”

Sağlıkta şiddet artık sadece çalışma alanlarında olmadığına dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi:

* Sağlıkta şiddet artık sadece çalışma alanlarımızda değildir. Sözlü, yazılı, görsel, fiziksel hangi şekilde olursa olsun sağlıkta şiddete karşı tüm meslektaşlarımızla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dayanışma içinde olacağımızı bir kez daha vurguluyoruz. Sağlıkta artan şiddet dilinin/şiddetin TTB ve tabip odaları olarak karşısındayız ve sağlıkta şiddetle etkin mücadele çağrımızı yineliyoruz.

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