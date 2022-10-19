Sert ve ilgisiz ebeveynlerin çocukları kendilerini yemeğe veriyor

Bir araştırmaya göre, katı ebeveyn olmak, aşırı kilolu çocuklara sahip olma ihtimalini artırıyor.

Sozcu.com.tr

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İngiliz bilim insanları, ebeveynleri çok katı veya ilgisiz olan çocukların, ebeveynleri “sert ama sıcak” olanlardan ortalama olarak 1,5 kg daha ağır olduğunu buldu.



Daily Mail’in haberine göre Londra’daki Imperial College Business School’dan araştırmacılar, yirmi yılda 10.000’den fazla İngiliz çocuğunu içeren verileri analiz etti.

Sonuçlara göre, uzmanlar, ailelerinden yeterince sevgi görmeyen çocukların içlerindeki boşluğu doldurmak için yemek yemeye yönelebileceğini öne sürdüler.

EBEVEYNLİK TARZI YEME POTANSİYELİNİ ETKİLİYOR

Çalışmada, ebeveynlik tarzı; ebeveynler ve çocuklar tarafından doldurulan anketlere dayalı olarak dört kategoriye ayrıldı.

Bunlar, otoriter (net sınırları koruyan ama aynı zamanda sıcakkanlı ebeveynler), otoriter (katı disiplini koruyan ve çok az sıcaklık gösteren ebeveynler), izin veren (ebeveynler empati kurar ancak belirli kuralları vardır) ve ihmalkar veya ilgisiz (duygusal olarak ilgisiz ve sevgi dolu ebeveynler) olarak ayrıldı.

Sonuçlara göre, 7 yaşına kadar otoriter veya ihmalkar ebeveynlik tarzlarıyla yaşayan gençlerin, daha sıcak davranışlarla yetiştirilenlere göre 1,5 daha fazla ağırlığa sahip oldukları bulundu.

Melbourne, Avustralya’daki Uluslararası Obezite Kongresi’nde sunulan çalışmada uzmanlar, ebeveynlik tarzlarının çocukların yemekle potansiyel ilişkileri üzerindeki etkisini gösterdiğini söyledi.

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