Slovakya’da Covid-19 önlemleri kaldırılıyor

Slovakya hükümeti, Covid-19 yasakları ve kısıtlamalarının kaldırılacağı tarihi açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Slovakya hükümeti 26 Şubat itibariyle bütün Covid-19 kısıtlamaları ve önlemlerini kaldıracağını duyurdu.

Ülkede corona virüsü yasakları ve önlemlerinin kademeli olarak kaldırılacağı belirtildi. Hükümet tarafından yapılan açıklamada aşı olmayanlara uygulanan kısıtlamaların ilk olarak kaldırılacağı belirtilirken, daha sonra kapalı alanda toplanacak kişi sayısına uygulanan kısıtlamanın da rafa kalkacağı duyuruldu.

Kısıtlamaların kademeli olarak 26 Şubat’ta kaldırılmaya başlanacağı belirtilirken, normalleşmenin ikinci fazının ise 26 Mart’ta devam edeceği vurgulandı. İkinci fazda mekanların açılma ve kapanma saatleri ve kapalı alanda bulunmasına izin verilen insan sayısı değiştirilecek.