Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık corona virüsü vaka sayısını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 5-11 Şubat tarihleri arasında il bazında her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.

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Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 5-11 Şubat haftasında 100 binde corona virüsü vaka sayısı İstanbul’da 717.58, Ankara’da 1323.97, İzmir’de 1017.38 oldu.

Samsun ise 1530.91 vaka yoğunluğuyla zirvede yer aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklaması şu şekilde:

5-11 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Amasya, Osmaniye, Karaman, Burdur, Adıyaman, Çorum, Kırşehir, Hatay, Kayseri, Samsun.

29 Ocak-4 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il şöyle olmuştu: Samsun, Tokat, Ordu, Uşak, Artvin, Giresun, Karabük, Amasya, Çorum, Adana.

Haritaya göre, vaka yoğunluğu en az olan iller; 108,94 ile Van, 143,25 ile Şırnak ve 145,09 ile Antalya oldu. Bakan Koca, vaka yoğunluğu önceki haftaya göre; en çok artan 10 ilin Amasya, Osmaniye, Karaman, Burdur, Adıyaman, Çorum, Kırşehir, Hatay, Kayseri ve Samsun olduğunu açıkladı. Öte yandan Samsun 1530,91 ile vaka yoğunluğunda zirvede yer aldı.

CORONA VİRÜSÜ SALGININDA SON DURUM

Türkiye’de son 24 saatte 440 bin 183 Covid-19 testi yapıldı, 70 bin 355 kişinin testi pozitif çıktı, 263 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı açıklamada aşı ve tedbir çağrısı yaparak, “Salgının Omicron döneminde asıl mücadeleyi risk grubundakilerin hayatını riskten koruyarak vereceğiz. Bu mücadeleden, kendilerinin alacağı tedbirlerle, aşı ve tedavi desteğiyle, her birimizin bu gruptakilere göstereceği dikkatle başarılı şekilde çıkmak zorundayız” ifadelerini kullandı.