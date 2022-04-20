TTB: Salgın, Sağlık Bakanı ‘bitti’ dediğinde bitmiyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ile bilim insanlarından oluşan TTB Pandemi Çalışma Grubu (PÇG) ortak açıklaması ile Covid-19 pandemisinin bitmediği, devam ettiğini hatırlatarak, “Salgın, Sağlık Bakanı ‘bitti’ dediğinde bitmiyor” ifadelerini kullandı.

Latif SANSÜR

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Sağlık Bakanlığı tarafından bugün (20 Nisan 2022) yapılacağı açıklanan Bilim Kurulu toplantısının 27 Nisan 2022 tarihine ertelendiğinin duyurulmasıyla ilgili bir açıklama yapan TTB, Bilim Kurulu'nun bilimsel veriler üzerinden hareket etmesini istedi. Toplantı konusunun maskesiz yaşama geçişle ilgili olabileceği duyumlarını hatırlatan TTB; “Toplantı konusunun toplantı yapılmadan kamuoyu ile paylaşılması, salgının ciddiye alınmadığının önemli bir göstergesidir. Alınacak kararlar konusunda toplantı sahibi kamu otoritesinin böylesine emin olduğu bir toplantıyı neden yapacağı ayrıca sorgulanması gereken bir durumdur. Pandemi döneminde siyasal iktidarın uyguladığı politikalar, salgınla bilimsel mücadeleyi geri plana iterken, ekonomik ve siyasi kaygıları öne çıkarmıştır. Bilim Kurulu; böyle oyunlara yeniden alet olmamalı, bilimsel veriler üzerinden hareket etmelidir” uyarısı yaptı.

“VARYANT DEĞİŞİKLİĞİ İHTİMALI BULUNUYOR”

Gelinen aşamada iktidarın salgını yönetemediği, uyguladığı politikalarla önlenebilir ölümlere neden olduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı; “Pandemi sürecinin bu evresinde Sağlık Bakanlığı'nı halk sağlığını gözetmeye, bilimsel ve gerçekçi sorumlulukla hareket etmeye davet ediyoruz. Sağlık Bakanlığı'na ve Bilim Kurulu'na salgının bitmediğini ve devam ettiğini tekrar hatırlatıyoruz. Maske, temizlik ve mesafe gibi kişisel koruyucu önlemlerin devam etmesinin yanı sıra havalandırma ve kapalı ortamlarda fazla kalınmaması gibi birçok tedbiri günlük yaşamımızdan bir süre daha çıkarmamamız gerektiğini belirtiyoruz. Tam aşı oranlarımızın düşük olduğunu, olası bir varyant değişikliği ihtimalinin bulunduğunu ve bu nedenle aşı konusunun daha fazla önemsenmesi gerektiğini savunuyoruz.”

“BAKAN ‘BİTTİ' DEYİNCE BİTMİYOR”

Açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, geçen 29 Ocak'ta yaptığı bir konuşmasında; “Artan vaka sayılarının sizi ürkütmemesini Sağlık Bakanınız olarak en yüksek sesle söylüyorum. Endişe etmeyiniz, hastalık eski günlerde ki gücünde değil” sözleri hatırlatılarak, “30 Ocak'tan 19 Nisan tarihine kadar resmi rakamlara göre Covid-19 nedeniyle 11 bin 565 kişi ölmüştür. Ne yazık ki salgın, Sağlık Bakanı ‘bitti' dediğinde bitmemektedir. Unutulmamalıdır ki, ‘Her birimizin sağlığı, hepimizin sağlığına bağlıdır.' Sağlık Bakanlığı'nın öncelikle yapması gerekenler; özellikle riskli kişilerin tam aşılanmasının sağlanmasıyla, toplumun yeni ölümcül varyantlara karşı yeterli derecede korunabileceği mekanizmaları oluşturmak ve pandemi dönemindeki 300 bine yakın önlenebilir fazladan ölümün hesabını vermektir” denildi.