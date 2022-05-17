‘Tükendik’ diyerek iş bırakan hekimler: Hakimler kadar maaş istiyor

Hekim Birliği Sendikası ve Hekim Sen, hekimlerin ortak ve meşru taleplerinin gerçekleştirilmesi amacıyla 17-18-26-27 Mayıs 2022 tarihlerinde iş bırakma kararı aldı. Savaşta, salgında, her koşulda halkın sağlığı için yanında olan hekimlerin artık tükendiğini belirten Hekim Birliği Sendikası Eskişehir il temsilcisi Eren Kıran, "Performans sistemi kırbacını sırtımızda hissetmeden çalışmak istiyoruz. Söze gelince bizlere, hekimler de hakimler gibidir diyen yetkililerden, en az hakimler kadar temel maaş talep ediyoruz" dedi.

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Hekimlerin talepleri yönünde herhangi bir kararın da şu ana kadar icraata geçirilmediğini gören Hekim Sen ve Hekim Birliği Sendikası Eskişehir Şubesine bağlı hekimler, bugün ve 18-26-27 Mayıs 2022 tarihlerinde iş bırakma kararı aldı.

İş bırakan hekimler, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı. Hekim Birliği Sendikası Eskişehir il temsilcisi Eren Kıran, yetkililere seslenerek hekimlere de hakimler kadar maaş verilmesini talep etti.

“ŞİDDETE KARŞI ETKİN TEDBİRLER ALINSIN”

Hekimlerin, sağlık hizmeti verdikleri kamu kurumlarının içerisinde sözel, fiziki ve psikolojik saldırıya uğradıklarını, hatta öldürüldüklerini ifade eden Hekim Birliği Sendikası Eskişehir il temsilcisi Eren Kıran, şiddete karşı göstermelik koruma kanunları değil, caydırıcı hükümler içeren kanunların çıkarılmasını beklediklerini söyledi.

Eren, “Hekime karşı işlenen şiddet olaylarında, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının (HAGB) uygulanmamasını ve gelişmiş ülkelerde olduğu gibi etkin tedbirler alınmasını bekliyoruz” dedi.

“YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA MAAŞ ALMAYI KABUL EMİYORUZ”

Hekimlerin tükendiğini ve popülist politikalar sonucu oluşturulan sağlık sisteminin binlerce hekimin istifasına sebep olduğunu vurgulayan Eren,

“İdare bunun nedenleri irdelemek yerine, sanki hekimler tıbbi bir cihazmış gibi, hekimlerimizi ailelerinden uzaklaştıracak şekilde geçici görevlendirme yapma yöntemini benimsemiştir. Artık zulme dönen geçici görevlendirmelerin bitmesini, hekimlerin güvenceli çalışma koşullarının sağlanmasını istiyoruz.

En zor sınavları geçerek, meşakkatli olduğu kadar çok güç eğitim süreçleri de içeren hekimlik eğitimimizi tamamladıktan sonra, hayatımızı idame ettiremeyecek şekilde yoksulluk sınırının altında maaş almayı bizler kabul etmiyoruz. Performans sistemi kırbacını sırtımızda hissetmeden çalışmak istiyoruz.

Söze gelince bizlere, Hekimler de hakimler gibidir diyen yetkililerden, en az hakimler kadar temel maaş talep ediyoruz. Bizlerle ‘sağlık ordumuz’ diye övünen yetkililerden, bizlere de aynı askeri hekimler gibi hiçbir kritere bağlı olmayan temel maaş verilmesini istiyoruz. İnsanca yaşamamızı sağlayacak, emekliliğimize yansıyan, performansa dayalı olmayan, güvenceli temel bir gelir istiyoruz” şeklinde konuştu.

“SABİM DERHAL KALDIRILSIN”

Hastalara doğru tanı koymak için en az 15-20 dakika muayene süresi ayırabilmek istediklerini ve hastaların aylarca randevu sırası beklemediği, sağlıklı uygulanabilir bir sevk zinciri istediklerini ifade eden Eren taleplerini şu şekilde sıraladı:

* Malpraktis davalarında hakimler gibi tamamen devlet korumasına girmeyi istiyoruz. Hakimlerin hakkında karar veren kurulun tamama yakınının hakim olması gibi, hekimlerin malpraktis dosyaları hakkında karar verecek kurulun da bağımsız hekimlerden oluşmasını istiyoruz. Hekimlerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na değil, bizlerin de görüşü alınarak çıkarılacak Hekimlik Kanunu'na tabi olmasını istiyoruz.

* Hakim, cumhuriyet savcısı, öğretmen vb. tüm kamu görevlileri telefon ile şikayet edilemez iken hekimin SABİM üzerinden şikayet edilmesini kabul etmiyoruz ve SABİM'in derhal kaldırılmasını talep ediyoruz.

* Asistan hekimlerimizin neredeyse açlık sınırında maaşlar almalarını, 36 saat nöbet tutmak zorunda kalmalarını, TUS ve DUS’ta asistan hekimlerin kaliteli eğitim alabilmeleri için belirlenen azami sayıların çok üzerinde kadro açılmasını ve hakkı ile eğitim alamamalarını kabul etmiyoruz.

* Aile hekimlerimizin esas görevi olan koruyucu hekimlik hizmetini verebilmelerinin sağlanmasını, izin için vekalet bırakma sisteminin kaldırılmasını, ceza yönetmeliğinin iptal edilmesini, aile sağlığı merkezlerinde personel eksikliklerinin bir an önce çözülmesini, nüfustan bağımsız temel maaş verilmesini, kronik hastalık takip sisteminin iptal edilmesini, cari giderlerin enflasyon oranında revize edilmesini, hizmet binalarının kamu tarafından tahsis edilmesini, kamusal hizmet veren aile hekimliği merkezlerinin elektrik ve su gibi harcama kalemlerinin kamu tarafından karşılanmasını talep ediyoruz.

* Diş Hekimlerimiz için; dört el kuralına uygun olarak yardımcı verilmesini, hastalara kaliteli malzemeler ile hizmet sunulmasının sağlanmasını, diş hekimlerimizin girişimsel işlemleri yapabilmeleri için yeterli zamana sahip olmalarını ve bunun için de günde 10 MHRS dışında hasta bakılmamasını, acil statüsü olmayan diş hekimliği için 24 saat nöbet uygulamasının kaldırılmasını, birim performans katsayısının kaldırılarak temel maaş almalarını talep ediyoruz.

“BİZİ ÜZMEYİN, HAKLARIMIZI ERTELEMEYİN”

Hekim Sen Eskişehir İl Başkanı Ebru Karaca Uçar da iş bırakma eyleminde yatığı konuşmada, hekimlerin haklarının ertelenmemesini isteyerek şöyle konuştu:

“Beyaz önlüğün içinde bir insan var. Liyakatli, azimli, cesur, kafası basan, sağlık hizmetinin başı bir hekim var, bir insan var. Şiddet bitmeden, dönme, sönme bitmeden, ücret hak kayıplarımız telafi edilmeden haksız, hukuksuz görevlendirilmeler sona ermeden, giydiğim artık delinmiş bu terlikleri çıkarmayacağım.

Saygı değer bakanım; Bizi üzmeyiniz. Haklarımızı ertelemeyiniz. 15 Haziran dediniz, 15 Haziran'a kadar dayanır bu terlikler. Ancak sonrasına dayanmaz. Ne iti ettik bugün burada toplandık, ne iyi ettik birlikteliğimizi, beraberliğimizi hekimlik onuru için yan yana, omuz omuza durduğumuzu gösterdik. İyi ki hekimim.”