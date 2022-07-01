Türkiye’de de görülen maymun çiçeği hastalığına yakalanan bir kişi konuştu: Semptomları anlattı

Türkiye'de de ilk vakanın tespit edildiği maymun çiçeği hastalığı ile ilgili endişe yaratan açıklamalar hastalığın bulaştığı 30 yaşındaki bir adamdan geldi. Genç adam, "Kasıklarımda bazı kabarcıklar oluştu, çenemde ve kolumda da ve yüksek ateş ve öksürük başladı" diyerek hastalığın çok ağır geçtiğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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ABD’de yaşayan 30 yaşındaki Matt Ford, son dönemde onlarca ülkede binlerce insanda tespit edilen maymun çiçeği hastalığı ile ilgili yaşadıklarını bütün açıklığıyla yerel medyaya açıkladı.

17 Haziran’da maymun çiçeği olduğunu tahmin eden ve hastalanan Ford, yaşadıklarını ve semptomlarını anlatarak hastalık sürecinin çok zor geçtiğini dile getirdi.

Self isimli dergiye konuşan Ford, “Kısa bir süre önce yakın temas kurduğum bir arkadaşımda maymun çiçeği görüldüğünü öğrendim. Hemen bedenimi taradım ve kasık bölgemde bazı kabarcıklar gördüm. Sivilce ya da kıl dönmesine benziyordu fakat bunlar sivilceden çok daha büyüktü. Ertesi gün ise grip benzeri semptomlar ortaya çıktı” dedi.

Genç adam, yüksek ateş, öksürük ve üşüme hissinin arttığını da dile getirdi. Sonraki günlerde gece uykusunda aşırı terlediğini ve bu sivilce benzeri kabarcıkların vücudunun her yerinde çıkmaya başladığını belirtti. Ford, yüzünde de bu kabarcıkların çıktığını söyledi.

Sonraki günlerde semptomların ağırlaştığını ve bu kabarcıkların acı vermeye başladığını belirten Ford, “O kadar çok ağrı vardı ki uyuyamıyordum bile. Böyle bir şey daha önce hiç yaşamamıştım. Benden numune aldılar ve test sonucum pozitif çıktı” dedi.



Hastalandıktan tam olarak 13 gün sonra sağlığına kavuştuğunu ve bütün kabarcıkların gittiğini dile getiren Ford, “Hastalığın boyunca bedenimin farklı bölgelerinde 25’ten fazla kabarcık ve lezyon oluştu” ifadesini kullandı.

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