Uzmanlar daha derin bir uyku için öneriyor…

Araştırmalara göre kasları germek, daha derin bir uykuya dalmaya yardımcı oluyor. Kaslarını esneten kişilerin, rahatlatıcı müzik dinleyenlere kıyasla daha iyi bir uyku düzenine sahip olduğu ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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ABD’deki California Üniversitesi, Irvine ve Princeton Üniversitesi’nden araştırmacılardan oluşan bir ekip, öğleden sonra 1’de şekerleme yapmak için uzanmış 50 kişiyi inceledi.

Katılımcıların yarısı, on dakikalık bir progresif kas gevşemesini uyguladı, diğer yarısı ise on dakika Mozart dinledi. Uykuya dalmadan önce büyük kas gruplarını geren ve sonra gevşeten kişilerin, rahatlatıcı müzik dinleyenlere kıyasla yüzde 125 daha derin uykuya sahip oldukları buldu.

DAHA FAZLA GEVŞEME, DAHA DERİN UYKUYU GETİRİYOR

Araştırmacılar, iki grubun farklı uyku beyin ritim kalıpları gösterdiğini buldu. Araştırmanın baş yazar Dr Katharine Simon şunları söyledi: “Uykudan önce kaslarını esnetenlerin, daha iyi dinlenmiş bireylerde görmeyi beklediğimiz daha fazla sağ taraflı uyku beyin ritmi aktivitesi gösterdiğini bulduk.”

Dr Simon, kas esnetmenin insanların kestirmeden önce evde kolayca deneyebilecekleri bir şey olduğunu söyledi: “Çevrimiçi ücretsiz çok sayıda program var; video izleyebilir veya sesli uygulamaları dinleyebilirsiniz. Vücudunuzdaki belirli kasları germe adımlarında, yani yumruk yapıp 10 saniye boyunca sıkıca sıkma ve ardından gevşetme gibi adımlarda size yol gösterebilirler. Bu tip hareketler, kasın ilk gerilmeden önceki haline göre daha fazla gevşemesini sağlar.”

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