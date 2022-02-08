Uzmanlar uyardı: Cinsel yolla bulaşan antibiyotiğe dayanıklı bakteri yayılıyor

Birleşik Krallık'ta ağırlıklı olarak 20'li yaşlardaki insanlarda görülen ve cinsel yolla bulaşan bir bakterinin hızla yayıldığı açıklandı.

Sozcu.com.tr

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Birleşik Krallık’ta resmi makamlar, son dönemde belsoğukluğu vakalarının artışa geçtiğini duyurdu.

Neisseria gonorrhoeae isimli bakterinin özellikle cinsel ilişkiden bulaştığı kaydedilirken bu bakterinin antibiyotiğe dayanıklı olduğu belirtildi. İngiliz Sağlık Güvenliği Ajansı’nın açıklamalarını aktaran İngiliz tabloid gazetesi Daily Mail, son aylarda toplam dört vakanın tespit edildiğini duyurdu.

Son vakaların Londra’da yaşayan 20’li yaşlarındaki bir ve Midlands’ta yaşayan 20’li yaşlarındaki heteroseksüel bir çift olduğu kaydedildi.

Birleşik Krallık’ta kullanılan Ceftriaxone isimli antibiyotiğe karşı bu bakterinin dayanıklı olduğu belirtilirken, vakalar arasında bağlantı olup olmadığı inceleniyor.

Cinsel yolla bulaşan bu bakterinin özellikle Asya-Pasifik bölgelerinde bulunan Neisseria gonorrehoeae olduğunu ve bunun kısaca gonokok olarak bilindiğini de belirten yetkililer kamuoyuna çağrıda bulundu.

“BİR ARTIŞ YAŞANIYOR”

İngiliz Sağlık Güvenliği Ajansı’nda Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Bölümü Başkanı Dr. Katy Sinka, “Birkaç yıldır bu bakteri ile ilgili vakalar yoktu. Şimdi son 2 ayda dört vaka gördük. Bunun uzun vadeli bir salgının başlangıcı olup olmadığını söylemek için çok erken. Fakat genel olarak cinsel yolla bulaşan hastalıklarda bir artış yaşandığını söyleyebiliriz” dedi.

Dr. Sinka, “Bu bakteri ve virüslere karşı doğru tedavi uygulanmazsa hem hastalanan kişi hem de partnerinin sağlığına uzun vadede etkisi olacaktır. Önleminizi bir an önce almanız gerekiyor” dedi.

Yapılan açıklamada bu hastalığın yayılmasını engellemek için prezervatif kullanılması ve düzenli olarak test yapılması gerektiğinin altı çizildi.

Belsoğukluğunun semptomları olarak da yoğun yeşil ya da sarı bir akıntı, tuvalet yapılırken ağrı ve benzeri sorunlar gösteriliyor.

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