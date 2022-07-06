Uzmanlardan maymun çiçeğinde ‘üç hafta’ uyarısı

Son dönemde dünyada hızla yayıldığı için endişelere neden olan ve Türkiye’de de görülen maymun çiçeği virüsüyle ilgili yeni bir araştırma, virüsün belirtileriyle ilgili önemli bir noktaya ışık tuttu.

Sozcu.com.tr

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Covid-19 pandemisiyle mücadele sürerken dünyada yeni salgın endişesi yaratan maymun çiçeği virüsüyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Mayıs ayından bu yana Türkiye dahil 50'den fazla ülkede görülen hastalıkta vaka sayısı son olarak 5 bin 800'ü aştı. Ancak virüsün teşhisinin zor olması nedeniyle vaka sayısının bilinenin çok daha üzerinde olduğu sanılıyor ve bu durum hastalığın kontrolden çıkacağına dair endişelere yol açıyor.

‘YAKIN TEMAS SONRASI TETİKTE OLUN’

Maymun çiçeği vaka sayısının en yüksek olduğu ülkelerden İngiltere'de sayı 1350'yi geçerken uzmanlar belirtiler konusunda yeni bir uyarı yaptı. İngiliz Sağlık Güvenliği Ajansı Enfeksiyon Bölümü Direktörü Meera Chand, virüsün bulaştıktan sonra çeşitli belirtilerle kendini göstermesinin üç haftayı bulabileceğine dikkat çekti. Uzman, bu nedenle yakın temas ya da cinsel ilişki sonrasında kişilerin maymun çiçeği belirtileri konusunda tetikte olması gerektiğini kaydetti.

Maymun çiçeğinin herkese bulaşabileceğini ama vaka sayısının en çok eşcinsel ve biseksüeller arasında yüksek olduğunu vurgulayan Chand, yaz aylarında düzenlenecek partilerle maymun çiçeğinin yayılma hızının daha da artacağını düşündüğünü ifade etti.

Londra’da yapılan bir araştırmada, hastaların önceki maymun çiçeği salgınlarından farklı belirtiler gösterdiği, ateş ve halsizliğe fazla rastlanmadığı ancak ciltte lezyon ve döküntülerinse çok daha fazla görüldüğü tespit edilmişti.

Bilim insanları, belirtilerin farklılaşmasının ve geç ortaya çıkmasının hızla yayılan hastalığın tespitini zorlaştırdığı uyarısında bulunuyor.

Dünya Sağlık Örgütü, geçen hafta Avrupa’daki maymun çiçeği vakalarının sayısının iki hafta içinde üç kat arttığını duyurmuştu.

Afrika’da endemik bir hastalık olan ancak son dönemde ABD, Kanada, Avustralya ile birlikte Avrupa ülkelerine yayılarak endişe yaratan maymun çiçeği hastalığının başlıca belirtileri arasında ateş, halsizlik, yaygın kas ağrısı, deri döküntüleri ve büyümüş lenf bezleri yer alıyor.

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