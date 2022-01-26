Uzun Covid neden kaynaklanıyor? Uzmanlar açıkladı

İsviçre'de yapılan yeni araştırmalar, bazı insanlarda gelişen uzun Covid semptomlarının nedenini buldu. Yapılan araştırmalar, uzun süreli Covid geliştirme riski en fazla olan hastaları belirlemeye de yardımcı olacak.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Uzmanların ‘Uzun Covid' adını verdiği durumda hafıza problemlerinden nefes darlığına, kas ağrılarından koku ve tat kaybına kadar pek çok semptom, corona virüsünü atlattıktan sonra dahi aylarca sürebiliyor.

Peki uzun Covid’e ne neden oluyor? Bazı insanlar neden corona virüsün etkilerini uzun süre taşıyor?

İsviçre’deki Zürih Üniversite Hastanesi’nde yapılan yeni araştırmalarda, hastalığın zayıflatıcı semptomlarının aylarca sürebileceği bir durum olan uzun süreli Covid geliştirme riski en fazla olan hastaları belirlemeye yardımcı olabilecek bir “antikor imzası” keşfedildiği duyuruldu.

HASTALIK GELİŞTİRME RİSKİ AÇISINDAN ÖNEMLİ

Zürih Üniversite Hastanesi’ndeki araştırmacılar, Covid hastalarından alınan kanları analiz etti ve belirli antikorların düşük seviyelerinin, uzun süreli Covid geliştirenlerde, hızla iyileşen hastalara göre daha yaygın olduğunu ortaya çıkardı.

Hastanın yaşı, Covid-19 semptomlarının ayrıntıları ve astım gibi hastalıklara sahip olup olmadığı ile birleştirildiğinde, antikor imzası, doktorların insanların uzun süreli hastalık geliştirme riskinin orta, yüksek veya çok yüksek olup olmadığını tahmin etmelerine olanak tanıdı.

‘TEDAVİLERİ KOLAYLAŞTIRACAK BULUŞ’

Zürih Üniversite Hastanesi’ndeki araştırmanın baş yazarı ve immünoloji profesörü. Onur Boyman, “Genel olarak, bulgularımız, uzun süreli Covid geliştirme riski yüksek olan hastaların erken tanımlanmasına yardımcı olacağını ve bunun da uzun süreli Covid için tedavileri kolaylaştıracağını düşünüyoruz.” dedi.

Ekip, Covid testi pozitif çıkan 175 kişi ve kontrol grubu olarak hareket eden 40 sağlıklı gönüllü üzerinde araştırmalarını gerçekleştirdi. Semptomlarının zaman içinde nasıl değiştiğini görmek için doktorlar, ilk enfeksiyonlarından sonra bir yıl boyunca Kovid hastalarının 134’ünü takip etti.

Katılımcılar üzerinde yapılan kan testleri, post-akut Covid-19 sendromu (Pacs) olarak da bilinen uzun süreli Covid geliştirenlerin, düşük IgM ve IgG3 antikor seviyelerine sahip olma eğiliminde olduğunu gösterdi. Covid vurduğunda, IgM hızla yükselirken, IgG antikorları daha sonra yükselir ve daha uzun vadeli koruma sağladığı bildirildi.

İlginizi Çekebilir Pfizer ve BioNTech, Omicron aşısı için deneylere başladı