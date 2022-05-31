Yaz aylarının 5 favori besini

Havaların ısınmasıyla birlikte iştahımız ve besin tercihlerimiz farklılaşmaya başladı. Uzman Diyetisyen Ayşe Gül Güven, yaz aylarında hem sağlıklı beslenmeyi, hem kilo vermeyi hem de serinlemeyi sağlayan yiyeceklerin listesini verdi.

Nazan DOĞANER HALICI

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Yaz aylarında beslenmemizde doğru tercihler yapmak sağlığımız için büyük önem taşıyor. ‘Sıcaklarda beslenme planınızda aşırı yağlı ve şekerli besinler yerine su, vitamin ve mineral içeriği yüksek sebze ve meyvelere yer verin' diyen Uzman Diyetisyen Ayşe Gül Güven, düzenli tüketilmesini tavsiye ettiği bu yiyecekleri şöyle sıraladı…

KARPUZ

2020-2025 Beslenme Rehberleri yetişkinlerin çoğunun kalori gereksinimlerine bağlı olarak günde 1,5-2,5 kase meyve yemesini tavsiye eder. Yüzde 92'si su olan karpuzun 1 kasesi günlük C vitamini ihtiyacınızın yüzde 14'nü karşılar ve 45 kaloridir. Ayrıca karotenoidler, likopen ve cucurbitacin E sayesinde vücudu serbest radikal hasarına karşı korur. Yaz aylarının ferahlık hissi veren bu meyvesini yerken kendinizi kaybetmeyin. Çünkü karpuzu ölçülü tüketirseniz kilo vermenize de yardımcı olur.

KABAK

Karotenoidlerden zengin olan kabak, UV ışınlarına karşı cildimizi korurken hücrelerin nem ve elastikiyetini de artırır. LDL (kötü) kolesterolü düşürür. Potasyum içeriği ile kan basıncı üzerine olumlu etkileri vardır. Yüzde 95'e varan su içeriği ve çözünebilir lifli yapısıyla bağırsakları çalıştırır, kabızlığı önlemeye yardımcı olur ve kilo vermeyi sağlar.

SEMİZOTU

İçerdiği yağ miktarı düşük olsa da büyük bir kısmı Omega-3 yağ asitlerinden oluşur ve bu elzem yağ asidini ancak yiyecekler yoluyla alabiliriz. Bu sebze Omega-3'ün bitkisel kaynaklı olan ALA formunu içerir. Eser miktarda EPA formu bulunur. Dolayısıyla kalp –damar sağlığını korur. Bununla birlikte, içerdiği alfa-tokoferol ve glutatyonla hücreleri hasardan korur, beta-karotenle göz sağlığına katkı sağlar, melatoninle uykuya dalmanıza yardımcı olur ve betalainle LDL kolesterolü düşürür. Ayrıca kilo vermeyi sağlar.

MISIR

B vitaminlerinden zengindir. Antioksidan quarcetinin sayesinde de hem akut hem de kronik inflamasyonla mücadele eder. Bağışıklığı güçlendirir. Toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar. 1 koçan haşlanmış mısır yaklaşık 100 gr, 96 kaloridir. Lif yönünden zengin olduğu için tok tutar ve kilo vermeyi sağlar. Yemeklerin yanında ya da aralarda sağlıklı ve doyurucu glüten içermeyen kompleks karbonhidrat alternatifi olarak tüketilebilir.

KİRAZ

Yazın beklenen meyvelerinden olan kirazın başta resveratrol olmak üzere polifenoller, potasyum gibi yapısındaki etken bileşikler sayesinde kan basıncı ve kalp sağlığına yönelik olumlu etkileri saptanmıştır. Vücudu toksinlerden arındırır. Sağlıklı bir diyetin parçası olarak iltihaplanmayı azaltmaya ve uykuyu iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Bol sıvı alın

Ayrıca vazgeçilmez içeceğimiz suyun yanı sıra yoğurtlu, meyveli, yulaflı miksler ya da şeftali veya çilekli demlenmiş soğuk çayla karıştırılmış içeceklerle de besin çeşitliliğinizi ve sıvı tüketiminizi artırabilirsiniz.