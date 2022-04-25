Zihinsel sağlık için günde 15 dakika ayırmanız yeterli

Dişlerinizi günde iki kez fırçalamak ve düzenli olarak 6 ayda bir diş hekimine görünmek, hijyen için iyi bir adım sayılıyor. Peki zihinsel hijyeni ne sıklıkla uyguluyorsunuz?

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Amerikalı Klinik Psikolog Broderick Sawyer, belirli bir endişeniz varsa veya sadece gününüzü biraz daha iyi geçirmeye çalışıyorsanız, zihinsel sağlığınızı korumak için her sabah yaklaşık 15 dakika ayırmanın oldukça faydalı bir adım olduğunu söyledi.

CNN’in haberine göre psikolog, zihinsel sağlık adımlarının neden rutininizin bir parçası olması gerektiğini ve bunu hayatınıza nasıl sokabileceğinizi açıkladı.

Güne stresli başlamanın günün kalan kısmını da kötü etkileyeceğini belirten Sawyer, “rahat bir zihnin sizi nasıl hissettirdiğini ve sizi bundan neyin uzaklaştırdığını anlamak, kendinize ve aynı zamanda endişeli veya üzgün olabilecek diğer kişilere karşı şefkat duymanıza yardımcı olabilir” diye ekledi.

“Bu, kanal tedavisine ihtiyaç duymadan dişlerinizi fırçalamanın zihinsel sağlık eşdeğeridir” diyen Sawyer, akıl sağlığı temizliği için 15 dakikalık adımlar sıraladı…

1. YENİ AKTİVİTELER DENEYİN

Sawyer, zihinsel sağlık hijyeninizi iyileştirmenin ilk adımı, farklı aktiviteler denemektir diyor.

Başlamak için, her gün sabahları 15 dakikayı yavaşlamak ve bilinçli olarak içsel esenliğinize odaklanmak için ayırın. Sawyer, bu zaman içerisinde, sabah kahvenizi derin nefeslerle yavaşça içmek veya işe gidip gelirken hep dinlediğiniz radyo kanalını değiştirmek bile olabilir diyor.

Ayrıca dışarıda oturmak, yürüyüşe çıkmak veya esnemek gibi şeyleri değiştirmeye de yardımcı olabilir. Önemli olan, sizin için işe yarayan bir şey bulana kadar yeni aktiviteler denemeye devam etmektir, faydasını görmek biraz zaman alırsa cesaretiniz kırılmasın.

2. SİZE NASIL HİSSETTİRDİĞİNİ TAKİP EDİN

Sawyer, deneyin önemli bir bölümünün günlük kaydı olduğunu söyledi.

15 dakikanızda yeni bir aktivite denedikten sonra, daha sonra ve günün geri kalanında nasıl hissettiğinizi not etmek, sizde ne tür şeylerin en çok işe yaradığını anlamanıza yardımcı olabilir.

Gün boyunca daha sakin misiniz? Daha enerjik mi? Stresle daha iyi başa çıkabilir misiniz? Aradığınız duygu değişebilir, ancak amaç gün içinde kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olacak temel bir duyguyu geliştirmektir.

Günlük tutma, uygulamanızdan umduğunuz sonuçları hemen almazsanız, olumlu bir tutum sürdürmenize yardımcı olabilir.

3. FARKLI ZAMANLARDA NEYE İHTİYACINIZ OLDUĞUNA DİKKAT EDİN

Sawyer, “Farklı bağlamlarda neye ihtiyacınız olduğuna dikkat etmek büyük bir fark yaratabilir” diyor.

“Yani, çok toplantılı bir iş günüm varsa, belki biraz daha neşeli ve canlı olmam gerekir. Bu, 15 dakikanızı bir gün bir shot espresso ile bitirmek veya başka bir gün konsantrasyon meditasyonu yapmak anlamına gelebilir. Bunlar farklı enerjiler” diye ekledi.

4. GÜN BOYUNCA GEREKTİĞİ KADAR EKLEYİN

Sabahın o 15 dakikası size angarya gibi gelmeyebilir. Aslında, gün boyunca daha fazla noktada zihinsel durumunuzla ilgili bazı kontroller yapmaya başlayabilirsiniz.

İyi hissettiren herhangi bir zamanda, haftada en az üç gün, yürüyüş, bisiklete binme veya yoga gibi fiziksel aktiviteler ekleyebilirsiniz.

Ayrıca, mümkünse gün sonunda dinlenmek, iş bildirimlerini kapatmak, ekranlardan uzaklaşmak için biraz zaman eklemek de yararlı olur.

İlginizi Çekebilir Uzmanlar uyarıyor: Televizyon karşısında uyumak dinlenmeye engel olabilir

İlginizi Çekebilir Hibrit çalışma zihinsel ve fiziksel sağlığa iyi geliyor