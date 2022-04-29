Apple, abonelik hizmetlerinde şimdiye kadarki en iyi seviyeye ulaştı

2022 mali ikinci çeyrek kazanç toplantıları sırasında konuşan Apple CEO'su Tim Cook, şirketin mali durumuyla ilgili olumlu bir tablo çizerek Apple için bu çeyrekte 97,3 milyar dolar gelir, 25 milyar dolar kâr bildirdi.

Sozcu.com.tr

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Apple’ın 2022 mali yılının ikinci çeyreğinde iyi bir performans sergileyerek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9’luk bir artışla 97.3 milyar dolarlık gelirle şimdiye kadarki en iyi mart çeyreğini yakaladığı belirtildi.

Apple ayrıca TV+, Müzik ve Fitness+ abonelikleri gibi hizmetlerden elde ettiği gelirde tüm zamanların en iyi seviyesine ulaştı. Özellikle Apple TV’nin kazançları merak edilse de şirket, her bir hizmetten özel olarak ne kadar kazandığını açıklamadığı için kazançlarda Coda veya Ted Lasso gibi şovların ne kadar etkili olduğu bilinmiyor.

Apple TV, Coda’nın Akademi Ödülleri’nde en iyi film ödülünü kazanması ile kategoride ödül kazanan ilk yayın hizmeti olmuştu.

SALGIN, TEDARİK SORUNLARINDA BAŞROLDE

Şirketin CEO’su Tim Cook yapılan toplantıda, mart ayında piyasaya sürülen yeni Mac Studio ve Studio Display’in yanı sıra iPhone SE ve M1 destekli iPad Air’in altını çizdi.

Ayrıca şirketin giyilebilir ürünler kategorisi de oldukça dikkat çekti. Apple bu çeyrekte AirPods ve saat gibi ürünlerin satışından 19,8 milyar dolar kazanırken, geçen yıl 16,9 milyar dolar kazanmıştı.

Küresel tedarik sorunları ise en çok merak edilen konu oldu. Mac ürünlerindeki uzun teslim süresi sorulduğunda Cook, Çin’deki COVID ile ilgili kesintileri ve devam eden silikon kıtlığının, küresel krizde etkili olduğunu belirtti: “Silikon kıtlığından ne zaman kurtulabileceğimizi bilemiyoruz. Bence Covid salgınının bir parçası, umarım bu geçici bir sorundur.”

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