Apple CEO’su Tim Cook’un 2021 kazancı belli oldu

Apple CEO'su Tim Cook'un 2021'deki yıllık geliri 98,7 milyon dolar oldu. Cook, bir önceki yıla göre yüzde 550 artış elde etmiş oldu.

Sozcu.com.tr

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2011 yılında Apple’ın CEO koltuğuna oturan Tim Cook, rekor kazancıyla gündemde. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na göre, Cook yıllık 3 milyon dolarlık ücret alırken, 82 milyon dolarlık hisse senedi ve 13 milyon dolarlık hisse senetleri de rapora yansıdı.

98,7 milyon dolarlık ödeme paketi, ayrıca Cook’un 630.630 dolarlık güvenlik harcamalarını ve Apple’ın Cook’un kişisel hava yolculuğu için harcadığı 712.488 doları da içeriyor.

10 yıldır Apple CEO’su olarak görev alan Cook için 2021 oldukça zorlu geçti. Pandemiyle baş etmeye çalışan Cook, bir yandan da Apple Store çalışanlarının Noel arifesinde daha iyi çalışma koşulları talep etmek için bir grev düzenlemesiyle uğraşmak zorunda kaldı.

Silikon Vadisi liderlerinin maaşı sık sık gündeme geliyor. Cook, Tesla CEO’su Elon Musk’ın 2020’deki 0 dolarlık ve Meta CEO’su Mark Zuckerberg’in 1 dolarlık maaşının yanında hatırı sayılır bir kazanca sahip gibi görünse de her iki lider de başka şekillerde milyonlarca veya milyarlarca dolar ödeme alıyorlar. Örneğin, Musk, 2020’de 6,7 milyar dolar kazandı.

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