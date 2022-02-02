Apple CEO’su Tim Cook’un evi, Google ve Apple’ın haritalarında kayboldu

Apple CEO'sunun saplantılı takipçisi için çıkan yasaklardan sonra iki teknoloji devinden önlem gecikmedi. Apple ve Google, haritalarında Tim Cook'un evini bulanıklaştırma kararı aldı.

Sozcu.com.tr

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Apple CEO’su Tim Cook’un başı, bir süredir kendisine saplantılı bir şekilde ulaşmaya çalışan bir takipçisiyle dertteydi. 45 yaşındaki Julia Lee Choi, 2020 yılından beri Cook’a ulaşmaya çalışıyordu. Choi, kendine Twitter’da Julia Lee Cook ismiyle hesap açıp, Tim Cook için de “kocam, ikizlerimin babası” gibi tweet’ler atıyordu.

Hatta Choi, Microsoft CEO’su Satya Nadella da dahil olmak üzere bir dizi tweet’te Cook ve diğer teknoloji CEO’larını etiketleyerek birbirlerini takip etmeyi bırakmalarını da söyledi. Choi, bir tweet’inde de Microsoft'un CEO'su Satya Nadella'ya “Kocam Tim Cook'u mümkün olan en kısa sürede takip etmeyi bırak” yazdı.

Choi’nin takibi üzerine Apple’ın yasaklama emri için hazırladığı dilekçede, kadının Cook’a dolu tabanca gibi görüntülerin yer aldığı yaklaşık 200 kez e-posta gönderdiği ve evine geldiği iddia ediliyor.

YASAKTAN SONRA TEKNOLOJİ DEVLERİNDEN DE ÖNLEM GECİKMEDİ

Dilekçe üzerine Tim Cook’un veya Apple çalışanlarının 200 metre yakınına yaklaşması veya herhangi bir Apple mülküne veya Cook’un evine gitmesinin yasaklandığı geçici yasaklama emri, Santa Clara County Yüksek Mahkemesi tarafından 29 Mart’taki bir mahkeme duruşması öncesinde verildi.

Gelen yasakla beraber de Apple ve Google Tim Cook’un evini haritalarda göstermeme kararı aldı. Hem Apple Haritalar hem de Google Haritalar artık Apple CEO’sunun Palo Alto, California’daki mütevazı 2,5 milyon sterlinlik evini bulanıklaştırıyor veya tamamen pikselleştiriyor.

Google Haritalar geçmişte de benzer bir olaya tanık olmuştu. Billie Eilish’in bir takipçisine karşı uzaklaştırma kararı aldırmasından sonra evini bulanıklaştırmıştı.

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