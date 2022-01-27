Apple CEO’su Tim Cook’un ikizlerinin babası olduğunu iddia etmişti: Saplantılı kadına polis engeli

ABD'nin Virginia eyaletinde yaşayan 45 yaşındaki Julia Lee Choi'nin bir süredir Apple CEO'su Tim Cook'u taciz ettiği ve ölümle tehdit ettiği ortaya çıkmasının ardından polis devreye girdi. Saplantılı kadına, uzaklaştırma cezası verildi.

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ABD’nin Virginia eyaletinde yaşayan 45 yaşındaki Julia Lee Choi’nin, bir süredir Apple CEO’su Tim Cook’a saplantılı olduğu, ona ikiz çocuklarının babası olduğunu iddia eden yüzlerce e-posta gönderdiği belirlendi.

Virginia polisinin durumu tespit etmesinin ardından, saplantılı kadına Cook’un evinden en az 200 metre uzakta durma kararı çıkarıldı.

45 yaşındaki Julia Lee Choi, 2020’nin son günlerinde Cook hakkında tweet atmaya başladı ve onun eşi olduğunu hatta çocuklarının babası olduğunu öne sürdü.

Tim Cook, 2014 yılında eşcinsel olduğunu açıklamıştı.

MİCROSOFT’UN CEO’SUNA MESAJ ATTI

Kendisini “Julia Lee Cook” olarak adlandıran Choi, Microsoft’un CEO’su Satya Nadella’ya “Kocam Tim Cook’u mümkün olan en kısa sürede takip etmeyi bırakmalısın” mesajını da attı.

Ayrıca Google CEO’su Sundar Pichai’yi de hedef aldı.

Belgelere göre, kadının Ekim’den Kasım 2020’ye kadar Cook’a yaklaşık 200 kez e-posta gönderdiği, çok kez onu ölümle tehdit ettiği belirlendi.

Cook’un avukatı tarafından ‘tehdit edici ve son derece rahatsız edici’ olarak tanımlanan bazı mesajların cinsel içerikli olduğu belirtildi.

Cook’un avukatları, kadının Cook’a 3 Kasım 2020 yılında dolu bir mühimmat fotoğrafı gönderdiğini ve onu ölümle tehdit ettiğini aktardı. E-posta’da “Seni uyardım ama dinlemedin. Seni affetmeyeceğim.” yazdığı da belirtildi.

Öte yandan kadının, birçok sahte hesap ve şirket açarak bunlar üzerinden Cook ile iletişime geçmeye çalıştığı da aktarıldı.

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