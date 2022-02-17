Apple hissedarları Tim Cook’a savaş açıyor: Maaş ve ikramiyesi tepki çekti

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'ı 10 yılı aşkın bir süredir yöneten Tim Cook'un 99 milyon dolarlık maaşı ve ikramiye ile birlikte yan hakları hissedarlarda rahatsızlık yarattı.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Apple’da CEO Tim Cook’un maaş, ikramiye ve yan haklarına tepki giderek büyüyor…

Apple’ın hissedarları Cook’a 99 milyon dolarlık bir ödeme ve yan hak yapılmasının ciddi bir endişe yarattığını açıkladı. Geçen yıl Cook’un 14.8 milyon dolar gelir elde ettiğini açıklayan ve bu artışın kayda değer olduğunu açıklayan hissedarların bir oylama yapmayı gündemine aldığı belirtildi.

Hissedarlara gönderilen mektupta, Cook’a verilen paketin boyutu ve şeklinin rahatsız eedici olduğu belirtildi. 61 yaşındaki Cook, göreve geldiğinden beri insan hakları ve eşitlik konusunu sık sık gündeme getirmiş ve öldüğünde malvarlığının tamamını bağışlayacağını söylemişti.

ORTALAMA ÇALIŞANDAN 1447 KAT DAHA ÇOK KAZANIYOR

Resmi belgelere göre Cook’un geliri ortalama bir Apple çalışanının maaşından 1447 kat daha fazla oldu.

Cook’un kişisel güvenlik harcamalarına 630 bin dolar, özel jet için de 712 bin dolar verildiği belirtildi. iPhone, iPad ve MacBook üreticisi olan Apple, Ocak ayında 3 trilyon dolarlık hisse değerine ulaşmış ve bu noktaya ulaşan ilk şirket olmuştu.

Apple’ın hissedarlarının Mart ayının başında görüşmesi planlanırken, hissedarların alacağı kararın bir bağlayıcılığı bulunmuyor.

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