Apple, Webcam hack’ini tanımlayan öğrenciye 100.500 dolar ödül verdi

Apple, Mac web kameralarında cihazları olası bilgisayar korsanlığına maruz bırakan bir güvenlik açığını ortaya çıkaran bir siber güvenlik öğrencisine 100.500 dolar ödül verdi.

Sozcu.com.tr

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Öğrenci Ryan Pickren, hatanın markanın iCloud ve Safari özellikleriyle ilgili olduğunu söyledi. Güvenlik açıkları o zamandan beri düzeltilmiş olsa da o dönemde web kameralarını tehlikeli bir şekilde öne çıkardı.

Tech Times’ın haberine göre Pickren, keşfinin kötü niyetli bilgisayar korsanlarının internet bankacılığı bilgileri, PayPal ve iCloud dahil olmak üzere bir kullanıcının web tabanlı hesaplarına tam erişim sağlayabileceğini gösterdiğini açıkladı.

Ayrıca, açık sayesinde korsanlar Mac’teki kamera, mikrofon ve ekran paylaşım hizmetlerini uzaktan kullanabilecek ve kullanıcıları, sistemde yerleşik küçük ışık uyarılarına rağmen, bilgileri olmadan izlenmeye veya dinlenmeye karşı savunmasız bırakacaktır.

Şirketin hata ödül programı kapsamında Pickren’e, 100.500 dolar ödül verildi. Miktarın, şirketin hata ödül programı kapsamında birine ödediği en yüksek miktar olduğu belirtiliyor.

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