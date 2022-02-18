Apple, yeni güncellemeyle maskeli yüz tanıma özelliğini iyileştirmeyi hedefliyor

Apple'ın iOS 15.4 güncellemesi, telefon sahibinin yüz maskesini çıkarmasına gerek kalmadan çalışabileceğinden emin olmayı hedefliyor. Ancak, özellik beta sürümünde kalıp haftalarca hatta aylarca halka ulaşamayabilir.

Sozcu.com.tr

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Pandemiyle birlikte pek çok alışkanlığımız değiştiği gibi telefon kullanma alışkanlığımız ve pratiğimiz de değişti. Apple, bir süre önce Face ID özelliğinde maskeli ve hatta gözlüklü de olunsa yüz tanımayı mümkün kılmaya çalışmıştı ancak bir CNN teknoloji muhabirinin de deneyimlediği gibi yeni Face ID özelliği tutarsızdı.

CNN’den Samantha Murphy Kelly, “İlk denememde güneş gözlüğü ve şapkayla gizli moddayken cihazın kilidini açmama rağmen, bu başarıyı tekrarlamakta zorlandım” dedi. Kelly deneyimini şu şekilde anlatmaya devam etti:

TUTARSIZ BİR DENEYİM SUNUYOR

“Güncellemenin erken bir sürümünü indirdim ve Face ID’yi bir dizi desenli maske, siyah K95 maskesi, sakallı maske ve hatta ‘Evde Tek Başına’ filminden Kevin’in yüzüyle test ettim. Face ID, ilk denemede bunların çoğuyla çalıştı, ancak genel deneyim tutarsızdı. Başarısız bir denemeden sonra sık sık şifremi yazmam istendi.”

iOS 15.4 güncellemesi, iPhone’un imza özelliklerinden biri olan Face ID’nin, telefon sahibinin maskesini halka açık yerlerde çıkarmasını gerektirmeden çalışmasını sağlamayı amaçlıyor. Yeni özellik hâlâ beta aşamasında ve önümüzdeki haftalarda veya aylarda iPhone 12 ve daha yeni cihazlar için halka açılabilir.

Birçok eyalet maske zorunluluğunu kaldırmaya başlasa da Apple, iPhone kullanıcılarının yüzlerini kapatarak cihazlarının kilidini açmasına izin verecek bir güncelleme yapmaya çalışıyor. 2021’de Apple Watch, insanların maskeyi kaldırmadan kimliklerini doğrulamalarını sağlayan kısmi bir çözüm kullanmıştı.

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