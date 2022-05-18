Apple’ın ofise dönüş planı yine ertelendi

Apple, Covid salgını sonrası ofise dönüş planında katı bir duruş sergileyince kıdemli yöneticisi de dahil çalışanlarının istifasıyla karşılaşmıştı. Teknoloji devi şimdi de salgında yeni çıkan bir dalga nedeniyle ofise dönme planını ertelediğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Apple, Kaliforniya’daki Covid vakaları bir kez daha arttığı için çalışanları haftada üç gün ofise geri getirme planlarını erteledi. Çalışanların hâlâ haftada iki gün gelmesi gerekiyor, ancak haftada üç gün kuralının ne zaman uygulanacağı belirsizliğini koruyor.

Bloomberg’in haberine göre Apple salı günü çalışanları 23 Mayıs’ta yürürlüğe girecek olan ofise haftada üç gün dönmeyi ertelediğini bildirdi. Apple çalışanlarına dağıtılan notta, ertelemenin şu an için geçerli olduğu belirtildi.

Çalışanlar nisan ayından bu yana haftada iki gün Apple ofisine gidiyor. Haftada üç gün planını duyurduğundan beri de çalışanlarla arasında sorunlar yaşıyor.

KIDEMLİ YÖNETİCİ İSTİFA EDEREK TEPKİ GÖSTERDİ

Apple’ın eski makine öğrenimi müdürü Ian Goodfellow’un, mayıs ayında şirketin haftada üç gün talebini protesto etmek için istifa etmesi dikkat çekmişti. Goodfellow istifa notunda, ofis esnekliğinin ekibi için en iyisi olduğu konusunda ısrar etmişti.

Goodfellow, ofise dönüş planından memnun olmayan tek Apple çalışanı değil. Fortune’un bildirdiğine göre, 13-19 Nisan tarihleri arasında çalışanlara yapılan bir ankette, yüzde 67’si ofise dönüş politikasından memnun olmadığını belirtti.

New York Times’ın son yedi günde ortalama 8.925 vaka bildirdiği Kaliforniya’da vakalarda iki hafta öncesine göre yüzde 37’lik bir artış görüldü.

VAKALAR ARTTI OFİSE DÖNÜŞ ERTELENDİ

Apple’ın CEO’su Tim Cook, Apple gibi donanım ağırlıklı bir şirketin fiziksel ürünlerini tasarlamak için çalışanlarının fiziksel olarak bir arada olması gerektiğinde ise son derece ısrarcı. Mart ayının başlarında, personele geri dönmeye hazırlanmaları gerektiğini belirttiği bir mektup yazdı.

Ancak birçok çalışan, işi uzaktan da aynı şekilde yapabilecekleri ve iş-yaşam dengesini kaybetmek istemedikleri konusunda ısrar ediyor.

“UZAKTAN ÇALIŞMA İÇİN ÜRÜN GELİŞTİRİRKEN BİZ UZAKTAN ÇALIŞMIYORUZ”

Eski bir Apple çalışanının Bloomberg’e anonim olarak yaptığı açıklamada, “Bütün gün evden çalışırken her şey yolundaydı ve şimdi ofise geri dönmemiz, iki saat trafikte olmamız ve evde çocuklara bakması için insanları işe almamız gerekiyor. Evden çalışmanın pek çok avantajı var. Neden geri dönmek isteyelim ki?” diyor.

Bir başka Apple çalışanı da şu sözlerle ofise dönüş kararını eleştirdi: “Tüm müşterilerimize ürünlerimizin uzaktan çalışma için ne kadar harika olduğunu söylüyoruz, ancak biz kendimiz onları uzaktan çalışmak için kullanamıyor muyuz? Müşterilerimizin bunu ciddiye almasını nasıl bekleyebiliriz? Eğer yaşamıyorsak, uzaktan çalışmanın hangi sorunlarının ürünlerimizde çözülmesi gerektiğini nasıl anlayabiliriz?”

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