Apple’ın ofislere dönüşüne isyan: Kıdemli isim istifa etti

Apple'da kıdemli bir yönetici, şirketin haftada üç gün ofise dönmesini protesto etmek için işini bıraktı.

Sozcu.com.tr

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Pandemiyle beraber uzaktan çalışma artık çalışma kültürünün bir parçası olurken, virüsün etkisini yitirmeye başladığı şu günlerde ofise dönüş için de çağrılar başladı. İki yıldır uzaktan çalışan şirketlerin bir kısmı, bu çalışma şeklini normalleştirirken bir kısmı da çalışanlarını ofise yeniden çağırmaya başladı.

Apple da çalışanların sert eleştirilerine ve itirazlarına rağmen ofise dönüşü zorunlu tutan şirketlerden biri olarak öne çıkıyor. CEO Tim Cook, geçtiğimiz aylarda şirket kültürü ve birlikte çalışmanın önemine atıfta bulunarak çalışanları üç gün ofise çağırmış ve çalışanların bu kararı eleştiren mektuplarıyla karşılaşmıştı.

Şirket yine de bu çalışma şeklinden taviz vermedi ve Apple’ın makine öğrenimi başkanı, şirketin haftada üç gün ofise geri dönmeyi zorunlu tutmasından sonra protesto için istifa eden en kıdemli isim oldu.

HAFTADA BİR GÜNLE BAŞLAMIŞTI, ŞİMDİ BEŞ GÜN OFİSTE OLUNMASI BEKLENİYOR

Şirket öncelikle 11 Nisan’da çalışanları haftada bir günlüğüne ofise çağırdı. Ardından 2 Mayıs’ta bu süre iki güne yükseldi. 23 Mayıs’a kadar da tüm personelin haftanın üç günü ofiste olması beklendi.

Fortune’un haberine göre, 13-19 Nisan tarihleri arasında Apple çalışanları arasında yapılan bir ankette, çalışanların yüzde 67’si ofise dönüş politikasından memnun olmadığını belirtti.

Goodfellow da bu politikadan memnun olmayanlar arasında yer alıp istifa notunda ofise dönmeyeceğini söyledi: “Ekibim için daha fazla esnekliğin en iyi politika olacağına kuvvetle inanıyorum.”

Bir Apple çalışanı, Goodfellow’un ayrılışının, şirketin ofiste çalışmayı haftada beş güne artıracağını duyurmasından önce geldiğini belirtti.

OFİSE DÖNÜŞ POLİTİKASI KIDEMLİ BİR YÖNETİCİYİ KAYBETMESİNE NEDEN OLDU

Goodfellow, hem deneyim hem de veri kullanımı yoluyla otomatik olarak geliştirebilen bilgisayar algoritmalarının çalışmasını sağlayan makine öğreniminde en çok alıntı yapılan uzman olarak görülüyor. Goodfellow da LinkedIn’de Mart 2019’da Apple’a katıldığını belirtirken, kendisini makine öğreniminde endüstri lideri olarak tanımlıyor.

2009 yılında Stanford’dan bilgisayar bilimleri bölümünden mezun olduktan sonra Goodfellow, Montreal Üniversitesi’nde makine öğrenimi alanında doktora eğitimi aldı. Google’da ‘Google Beyin’ ekibinde çalıştı, 2015 yılında Elon Musk’ın da kurucuları arasında olduğu bir araştırma enstitüsü olan OpenAI’ye katıldı. Ardından yeniden Google’a dönen Goodfellow, son olarak Apple’a katıldı.

Apple’a katıldığında 34 yaşında olan Goodfellow, teknoloji yayınları tarafından ‘çok nüfuzlu bir yapay zekâ araştırmacısı olmak için genç bir isim’ olarak tanımlandı.

ÇALIŞANLAR TEPKİLİ

Apple CEO’su Tim Cook, diğer Silikon Vadisi şirketlerinin aksine, çalışanlarının ofise dönüşü konusunda kararlı. Mart ayının başlarında, personele ofise geri döneceklerini bildirdiği bir mektup yazdı. Cook, notta, yüz yüze çalışmanın yerini uzaktan çalışmanın dolduramayacağını belirtti ve herkesin bu dönüşten heyecan duymadığını kabul etti:

“Birçoğunuz için ofise geri dönmenin uzun zamandır beklenen bir dönüm noktası olduğunu ve hayatımızda önemli bir rol oynayan meslektaşlarımızla daha fazla ilişki kurabileceğimizin olumlu bir işareti olduğunu biliyorum. Ancak diğerleri için ise rahatsız edici bir değişiklik olabilir.”

Duyurudan sonra, forumlarda çalışanlar istifa etme sözü verdi. The New York Post’un haberine göre, bir Apple çalışanı kurumsal mesaj panosu Blind’de “Buraya bir daha geri gelmek zerre umurumda değil” dedi.

RAKİPLERİ BİLE OFİSE DÖNMEDİ

Apple’ın bu ısrarcı ve çalışanlarını gözden çıkaran yaklaşımının aksine Twitter, isterlerse çalışanların sonsuza kadar uzaktan çalışmasına izin vermeye karar verdi. Mart ayında CEO Parag Agrawal, çalışanlara Jack Dorsey’in sonsuza kadar uzaktan çalışılmasına izin veren politikasının devam edeceğini söyledi. Ancak bu karar, Elon Musk yönetimi ile değişebilir.

Twitter gibi Slack de uzaktan çalışmaya kalıcı olarak izin veren şirketlerden biri oldu. Slack ve Twitter yanında sosyal medya denilince akıllara gelen ilk şirket olan Meta da çalışanlara uzaktan çalışma konusunda özgürlük tanıyarak dikkat çekiyor.

Şirket, 2020 yazında tüm tam zamanlı çalışanların işleri izin verirse evden çalışmak için başvurabileceklerini duyurdu. Hatta CEO Mark Zuckerberg, artık Hawaii’de daha fazla zaman geçirirken, pazarlama şefi Alex Schultz Birleşik Krallık’a taşınmayı, şirketin bir diğer yöneticisi Guy Rosen ise İsrail’e taşınmayı planlıyor.

Ayrıca Instagram CEO’su Adam Mosseri de Hawaii, Los Angeles ve Cape Cod gibi yerlerden uzaktan çalışmaya devam ediyor.

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