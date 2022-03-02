Başkan Biden, çocukları hedef alan reklamları yasaklamak istiyor

Joe Biden, sosyal medya platformlarının özgürlüğünü kısıtlayacak yeni önerilerde bulundu. Biden, "Teknoloji şirketlerinden çocuklarımızın kişisel verilerini toplamayı bırakmalarını talep etmenin zamanı geldi" dedi. Biden'ın bu önerilerinin arkasında ise Facebook'taki skandalları ortaya çıkaran şirketin eski yöneticilerinden Frances Haugen'ın olduğu düşünülüyor.

Sozcu.com.tr

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ABD Başkanı Joe Biden, ilk “Birliğin Durumu” konuşmasında, Kongre’den Facebook, TikTok ve diğer sosyal medya platformlarında çocukların güvenliğini artırmak için yeni yasalar uygulanmasını istedi. Salı akşamı yaptığı açıklamada, “Çocuklara yönelik hedefli reklamları yasaklamanın, teknoloji şirketlerinin çocuklarımız hakkında kişisel veri toplamayı bırakmasını talep etmenin zamanı geldi” dedi.

Bu değişiklikleri uygulamaya başlamak için Beyaz Saray, özellikle sosyal medyada çocukların güvenliğini incelemek için fon talep edecek. Biden ayrıca, sosyal medyanın zihinsel sağlık üzerindeki etkisini araştırmak için de gelecek yılki bütçeden 5 milyon dolar talep etti. Biden ayrıca, bir sosyal medya ve akıl hastalıkları merkezi kurmayı planlıyor. Böylelikle ergenler için sosyal medya kullanımının etkisi konusunda rehberlik geliştirmek istiyor.

Biden bu değişiklikleri talep etmesinin arkasında ise geçtiğimiz aylarda Facebook ile ilgili ifşalarda bulunan, sosyal medya platformunun kârı, çocukların ve gençlerin sağlığının üzerinde tuttuğunu iddia eden Frances Haugen’ın, başkan Biden’ın eşi Jill Biden’ı ziyaretinin olduğu düşünülüyor.

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