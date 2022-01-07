Bilim insanları, 41 çocuk mumyayı inceleyecek

Gizemli yaşamları ve ölümleri hakkında bilgi sahibi olabilmek için Sicilya'daki 41 çocuk mumya dijital olarak incelemeye alınıyor.

Sozcu.com.tr

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Araştırmacılar, kuzey Sicilya’daki Capuchin Yeraltı Mezarları’nda mumyalanmış çocukların yaşamlarının ve ölümlerinin ardındaki gizemi çözmeye çalışıyorlar.

İngiltere’deki Staffordshire Üniversitesi araştırmacıları, yeraltı mezarlarının çocuk odasındaki 41 çocuk mumyayı inceleyecek, kutsal alan boyunca yaklaşık 163 çocuk bulunuyor.

Baş Araştırmacı Dr. Kirsty Squires Insider’a, araştırmacıların yeraltı mezarlarındaki genç mumyaları araştırmak için önümüzdeki haftadan itibaren non-invaziv X-ray teknolojisini kullanacaklarını söyledi.

Araştırmacılar, temmuz ayında YouTube’da yayınlanan bir videoda, yeraltı mezarlarındaki yetişkin cesetlerinin birincil inceleme odak noktası olduğunu söylemişlerdi. Çocuk mumyalar üzerine yapılan yeni araştırma, Capuchin Yeraltı Mezarları’ndaki çocukların yaşamlarını ve kimliklerini keşfetmeyi ve neden oraya yerleştirildiklerini ortaya çıkarmayı amaçlıyor.

ARAŞTIRMADA KULLANILACAK TEKNİĞE DİKKAT EDİYORLAR

Squires’e göre araştırmacılar, etik bir şekilde araştırmayı yürütmek için Capuchin rahipleriyle yakın çalışıyorlar. Squires, “Çocuk kalıntılarını araştırırken birçok etik düşünce var” dedi. Örneğin; otopsi gibi invaziv ve tartışmalı teknikler yerine X-ışını teknolojisini kullanmak gibi…

Squires, yeraltı mezarlıklarının fotoğraflarını sosyal medyada yayınlanmak yerine akademik makaleler için ayrılacağını ve araştırmacıların çocukların kimlik bilgilerini yayınlamayacağını söyledi.

Capuchin Yeraltı Mezarları, 1599’da daha önce gömülü ve mumyalanmış keşişleri tutmak için yaratıldı, ancak Capuchin Yeraltı Mezarları web sitesine göre, zengin ve önemli figürler daha sonra mumyalandı ve siteye bir statü sembolü olarak yerleştirildi.

National Geographic’e göre ise, yeraltı mezarları dünyanın en iyi korunmuş mumyalarından bazılarını barındırıyor. Bugün site, yaklaşık 1.284 ceset içeren bir turistik yer olarak hizmet veriyor. Cesetlerin bazıları mumyalanmış bir şekilde sergilenirken bazıları tabutlarda duruyor.

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