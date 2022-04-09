Bilim insanları açıkladı: Dünyadan 5 milyar ışık yılı uzaklıkta ‘galaktik uzay lazeri’ tespit edildi

Avustralyalı bilim insanları, 5 milyar ışık yılı uzaklıktan Dünya'ya ışık huzmeleri fırlatan bir 'galaktik uzay lazeri' tespit ettiklerini açıkladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Gökbilimciler, 5 milyar ışık yılı uzaklıktan Dünya’ya ışık huzmeleri fırlatan bir ‘galaktik uzay lazeri’ tespit ettiklerini açıkladı. “Megamaser” olarak adlandırılan güçlü radyo dalgası “lazer”, Güney Afrika’nın Northern Cape bölgesinde MeerKAT teleskopu tarafından tespit edildi.

Gökbilimcilere göre, Dünya’dan yaklaşık beş milyar ışık yılı uzaklıkta tespit edilen radyo dalgasının bugüne kadar en uzak noktadan geldiği aktarıldı.

Işığın, 58 bin milyar kilometre yol kat ettiği açıklandı.

Rekor kıran mega ışık hüzmesine ‘Nkalakatha’ [ng-kuh-la-kuh-tah olarak telaffuz edilir] adı verildi. Bu ismin, ‘büyük patron’ anlamına geldiği açıklandı.

Keşif, Uluslararası Radyo Astronomi Araştırmaları Merkezi’nde (ICRAR) Dr Marcin Glowacki liderliğindeki uluslararası bir gökbilimciler ekibi tarafından yapıldı.

Dr Glowacki, bir atom hidrojen ve bir oksijen içeren hidroksil megamaserin MeerKAT teleskopu tarafından 3 bin saatten fazla gözlem içeren bir araştırma sırasında tespit edildiğini söyledi. Glowacki, “Bu, MeerKAT tarafından gözlemlenen türünün ilk hidroksil megamaseri ve bugüne kadar herhangi bir teleskop tarafından tespit edilen en uzak mesafede” dedi.

Dr Glowacki, megamaserlerin genellikle evrende iki galaksi şiddetli bir şekilde çarpıştığında ortaya çıktığını açıkladı.

İlginizi Çekebilir Bilim insanları şaştı: Mars'ta sesin iki farklı hızı var

İlginizi Çekebilir Dünyanın akciğerinde korkunç yıkım