Bilim insanları: Omicron varyantının iki türü endişe yaratıyor

Corona virüsünün en çok mutasyona uğrayan türü olan Omicron varyantıyla ilgili dikkat çekici bir açıklama Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nden geldi.

Sozcu.com.tr

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Dünya çapında 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsünün en çok mutasyona uğrayan türü olan omicron varyantının yeni alt türleri ile ilgili endişe yaratan bir açıklama Avrupa’dan geldi.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), Güney Afrika’da çıkan Omicron varyantının iki alt türünün Avrupa’ya ulaşabileceğinden endişe ettiklerini duyurdu. Yapılan açıklamada Omicron varyantının alt türleri BA4 ve BA5’in Avrupa’ya ulaşabileceği ve yapılan Covid-19 aşılarını etkisiz bırakabileceği belirtildi.

Açıklamada, bu alt varyantların aşıların koruyuculuk etkisini yenebileceği belirtilirken hastane ve yoğun bakım ünitelerinde de artışa sebebiyet verebileceği kaydedildi. Açıklamada, hiçbir ülkenin gardını indirmemesi gerektiği de belirtilirken, risk grubundakilere ikinci hatırlatma dozunun yapılması yönünde tavsiye verildi.

Omicron varyantının BA4 ve BA5 varyantları ilk olarak Güney Afrika’da Ocak ve Şubat ayında tespit edilmişti.

ECDC yetkilileri BA5 varyantının Portekiz’deki en yaygın varyant olmasının beklendiğini açıklarken, “Bu varyantların varlığı gelecek haftalarda ve aylarda AB’de Covid-19 vakalarının artışına sebep verebilir. Şu an BA4 ve BA5 varyantları göreve az ama hızla yayılıyorlar. Şu an bu varyantların ağır geçmeyeceğini tahmin ediyoruz fakat önceki corona virüsü salgını dalgalarında olduğu gibi vaka sayıları artarsa bu durumda hastane ve yoğun bakım üniteleri üzerinde ciddi bir baskı olur” dedi.

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