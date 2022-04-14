Bilimsel araştırma: İklim değişikliği göçleri nasıl etkiledi?

Yeni bir çalışma, iklimin eski insanların göçünü nasıl etkilediğini ortaya çıkardı.

Sozcu.com.tr

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Güney Kore’deki Pusan Ulusal Üniversitesi’nden araştırmacılar, eski insanların son iki milyon yıldaki dağılımının, Dünya’nın ikliminden büyük ölçüde etkilendiğini ortaya koydu.

Elde edilen bulgular, Homo sapiens’in kuru çöl manzaralarını tolere etmede daha iyi olduğunu, ancak Neandertallerin Akdeniz iklimini tercih ettiğini ortaya koyuyor. Homo erectus ise yağmur ormanları ve yarı çöller de dahil olmak üzere çok çeşitli ortamlara uyum sağlamayı başardı.

Daily Mail’in haberine göre, son beş milyon yılda, Dünya, Pliyosen’in (5,3–2,6 milyon yıl önce) daha sıcak ve nemli ikliminden, Pleistosen’in (2.6–0.01 milyon yıl önce) daha soğuk, daha kuru iklimine geçiş yaptı.

Bu zaman çerçevesi içinde, Dünya’nın Güneş etrafındaki yörüngesindeki değişiklikleri iklimi etkiledi ve günümüz bilim insanlarını iklim değişikliği ile atalardan kalma insan göçleri arasında bağlantı kurmaya teşvik etti.

TOPLAMDA 5 FARKLI TÜRÜN HAREKETLERİ İNCELENDİ

Pusan Ulusal Üniversitesi’ndeki uzmanlar, son iki milyon yıl içinde beş türün hareketlerini incelemek için modelleme verilerini fosil ve arkeolojik analizlerle birleştirdi. Bu beş tür arasında Homo heidelbergensis, Homo sapiens, Homo ergaster, Home erectus ve Homo neanderthalensis bulunuyor.

Araştırmacılar, sıcaklık, yağış ve karasal net birincil üretimdeki (bitkiler tarafından her yıl yakalanan net karbon miktarının bir ölçüsü) astronomik olarak zorunlu değişikliklerin hominin dağılımları, dağılma ve potansiyel olarak çeşitlendirme üzerinde büyük bir etkisi olduğunu gösterdi.

Nature dergisinde yayınlanan yeni çalışma, Güney Kore’nin Aleph adlı en hızlı süper bilgisayarlarından biri kullanılarak mümkün oldu. Araştırmacılar, çalışmalarının insanın evrimi hikayesine önemli bilgiler sağladığını söylüyor.

Pusan Ulusal Üniversitesi’nde doktora öğrencisi ve çalışmada yer alan bir isim olan Elke Zeller, “Beş büyük hominin grubunun verilerine baktığımızda ilginç bir model keşfettik. Yaklaşık 1-2 milyon yıl önce erken Afrika homininleri istikrarlı iklim koşullarını tercih etti. Bu, onları nispeten dar, yaşanabilir koridorlarla sınırladı” dedi.

“Çalışmamız, iklimin Homo cinsimizin evriminde temel bir rol oynadığını belgeliyor. Biz olduğumuz kişiyiz çünkü bin yılı aşkın süredir geçmiş iklimdeki yavaş değişimlere uyum sağlamayı başardık” diye ekledi.

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