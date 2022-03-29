Dijital içerik platformları arasındaki yarış kızışıyor

Dijital içerik platformlarına bir yenisi daha geliyor... Walt Disney bünyesindeki Disney+ Haziran ayında Türkiye'de yayın hayatına başlayacağını duyurdu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

The Walt Disney Company'nin dijital yayın platformu Disney+, bu yaz yayına gireceği 42 ülke ve 11 yeni bölgenin lansman tarihlerini açıkladı. Platformun, Türkiye'de 14 Haziran'da yayına başlayacağı duyuruldu.

Aylık ya da yıllık ödeme ile üye olunabilecek platformda fiyatlar 34.99 TL’den başlıyor.

Platformda, dizi, belgesel ve filmler olacağı belirtilirken Yıldız Savaşları ve Marvel Studios’un yapımlarının yanı sıra Disney ve Pixar’ın da içeriklerinin yer alması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir Disney, Pixar filmlerindeki eşcinsel içeriği kaldırmakla suçlanıyor

İlginizi Çekebilir Yayın platformlarında rekabet kızışıyor: Disney+, Amazon ve Netflix fantastik dünyayı ele geçirdi