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Dikkat çeken araştırma: Gençler siyasetçilerden çok YouTuberlara güveniyor

İngiltere'de yapılan bir anket çalışması 11-16 yaşları arasındaki gençlerin siyasetçilerden çok YouTube'da içerik üreten "YouTuber"lara güvendiğini ortaya çıkardı.

Sozcu.com.tr
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Dikkat çeken araştırma: Gençler siyasetçilerden çok YouTuberlara güveniyor

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