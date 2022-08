E-Devlet’e erişim ücretsiz oluyor: İnternet kotasından düşmeyecek

Kamu hizmetlerine erişim imkanı sunan e-Devlet uygulaması ücretsiz oluyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, üç operatörle yapılan anlaşma sonucunda, artık e-Devlet kotasız hale gelecek.

e-Devlet Kapısı kullanımı artık mobil abonelerin internet kotasından düşmeyecek. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, vatandaşların işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebildiği e-Devlet Kapısı'nın artık mobil abonelerin internet kotasını kullanmayacağını açıkladı.

E DEVLET İNTERNET KOTASINDAN HARCAMAYACAK

Her geçen gün gelişen hizmetleriyle Türkiye'nin dijital yüzü olan e-Devlet Kapısı'nın, bugün 887 kuruma ait 6 bin 600'ün üzerinde dijital hizmet sunduğunu ifade eden Başkan Koç, vatandaşların dijital hizmete her yerden ulaşabilmesi için aralıksız çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi: “e-Devlet Kapısı'nda amacımız tüm vatandaşlarımızın 7/24 işlerini en kısa sürede ve en güvenli şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak. Bu amaç doğrultusunda vatandaşlarımızın işlemlerini her koşulda yapabilmeleri için çalışıyoruz. Tüm vatandaşlarımıza güzel bir haber vermek isterim. Bundan sonra, mobil abonelerinin e-Devlet Kapısı kullanımı internet kotalarından harcanmayacak.”

Vatandaşlarımızın e-Devlet Kapısı kullanımında operatörler üzerinden kullandıkları internet kotasından herhangi bir harcama yapılmaması için mobil operatör firmaları ile görüşüldüğünü ifade eden Başkan Koç, gelinen aşamada tüm çalışmaların tamamlanıp vatandaşın kullanımına açıldığını şu sözleriyle ifade etti: “e-Devlet Kapısı kullanımının mobil abonelerin internet kotasından harcanmaması için çalışmalar tamamlanmış ve vatandaşlarımızın kullanıma açılmıştır. Artık e-Devlet Kapısı'nda kullanılan internet, mobil abonelerinin kullanım kotasından düşmeyecektir.”

e-Devlet Kapısı'nı geliştirmek için yenilikçi ve vatandaşın hayatını kolaylaştıran fikirlere her zaman önem verildiğini belirten Başkan Koç, etkin, kolay, hızlı ve güvenilir e-Devlet Kapısı kullanımı için 7/24 çalışıldığını söyledi.