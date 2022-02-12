Elon Musk, Ay ve Mars’a gidecek Starship için ilk güncellemeleri paylaştı

Elon Musk, yıllardır süren ünlü roketi SpaceX tarafından geliştirilen ve insanları Ay'a, ardından da Mars'a götürme umuduyla tasarlanan uzay aracı Starship ile ilgili ilk güncellemeleri paylaştı.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

İlk olarak Eylül 2016’da duyurulan rokein çalışmaları o zamandan beri devam ediyor. 122 metre yüksekliğe sahip uzay aracı ile ilgili ilk güncellemeleri iki yılın ardından Musk bir tweet ile paylaştı. Starship ile ilgili son güncelleme 2019’da yapılmıştı.

Musk yörünge uçuş tarihini açıklamadı, ancak aracın yıl sonundan önce yörüngeye ulaşması konusunda oldukça kararlı.

Musk, gemi motorlarının yanı sıra Raptor 2 roket motorları hakkında da bazı bilgiler verildi. Şu anda Raptor 2, 230 ton itme gücüne sahip ancak Musk bu sayıyı 250’ye çıkaracağından emin.

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